Скрипт предназначен для установки на график линий Фибоначчи с практически всеми значимыми уровнями Фибоначчи. Постоянно пользоваться такими "загруженными" линиями неудобно. Это засоряет график и практически малоприменимо на графике ниже H1. Однако, иногда возникает такая необходимость. К сожалению, разработчики MetaQuotes Software Corp. не предусмотрели возможность сохранения/загрузки конфигурации уровней Фибоначчи. Из-за этого, время от времени, приходится вводить все уровни (~30 уровней), что утомительно.