Индикаторы

CurrencyIndexC - индикатор для MetaTrader 4

Mislaid
Просмотров:
7017
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор изменения индексов валют

Без деталей, кратко набросаю основные идеи, лежащие в построении индексов.

Индикатор основан на вычислении синтетических индексов V [i] [j],

где i – порядковый номер валюты, j – номер бара.

Синтетические индексы позволяют вычислить кросс любой валютной пары, как частного от деления индексов валют, т.е.,

C [i, k] [j] = V [i] [j] / V [k] [j],

где C [i, k] [j] кросс-курс валют с номерами i и k на баре j.

Для вычисления индексов используются доступные кросс-курсы валют. Сами по себе синтетические индексы, изображенные на графике, не будут иметь никакой практической ценности, так как их изменения визуально незаметны.

Но, для чего мы вычисляли индексы? Чтобы с их помощью наблюдать за кроссами.

Сделаем следующий шаг: будем наблюдать не индексы, а их логарифм.

Используется простая математика:

Ln(V [i] [j] / V [k] [j]) = Ln(V [i] [j]) – Ln(V [k] [j])

Более того, возьмем какую-нибудь точку истории в качестве исходного нулевого рубежа. Например, три дня назад, неделя, или месяц и т.п. Все отсчеты будем вести относительно этой точки истории. Индикатор будет выводить разность логарифмов синтетических индексов текущей и «исходной» точки. Тогда, разность, построенных таким образом, двух индексов валют, даст изменение кросса этой валютной пары за выбранный период истории. Поэтому, у индикатора всего один параметр – размер окна истории в барах.

Индикатор масштабирован так, что разность значений индексов для пары валют в окне индикатора примерно соответствует процентному изменению кросс-курса по отношению к исходному рубежу.

В данном варианте индикатор вычисляется для списка из 8 валют:

USD EUR GBP JPY AUD CHF CAD NZD

на основе доступных кроссов валют (отображаемых в обзоре рынка !!!).

Синтетические курсы валют не могут быть однозначно вычислены. Т.е., если V [i] [j] – матрица синтетических курсов, то для любого массива R[j], содержащего только ненулевые значения, матрица V*[i] [j] = V [i] [j] x R[j] тоже будет матрицей синтетических курсов. Поэтому, как вариант, можно задать синтетический индекс одной из валют, например, Индекс_доллара . Это реализовано в данном индикаторе. Для его вычисления нужно иметь в обзоре рынка USDSEC

При первоначальной загрузке индикатора существуют проблемы, связанные с подгрузкой истории для кроссов. Здесь придется набраться терпения. Индикатор приходится перезапускать (правая кнопка мыши на графике индикатора -> свойства CurrencyIndexC -> ОК, в крайних случаях удалять с графика и запустить заново), пока показания не стабилизируются. Часто, из-за отсутствия истории, происходит деление на ноль и индикатор не рисуется. Со временем это проходит.Также нужно смотреть ошибки на закладке «эксперты». Если программа выдает сообщение

…. Добавьте символ XXXYYY в обзор рынка

…. ошибка 4106 - неизвестный символ XXXYYY

То, если есть возможность (такой символ котируется), тогда добавить нужно. Ну, а нет, так нет.

