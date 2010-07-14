CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LeMan Variation - индикатор для MetaTrader 4

LeMan
Просмотров:
24897
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

При пересечении нулевой линии этот трендовый индикатор показывает направление в котором следует торговать и когда следует закрывать позицию.

Придумал принцип, поискал в интернете (т.к. велосипед неохота изобретать), не нашел, ну вот и написал код сам. Может кому пригодится.

WOC.0.1.2 WOC.0.1.2

Как вам такой граальчик ?

MaRsi_Trigger MaRsi_Trigger

переключается в 3 состояния: боковик, Up-тренд, Dn-тренд

CurrencyIndexC CurrencyIndexC

Индикатор изменения индексов валют.

OsMaSter_V0 OsMaSter_V0

Советник использует индикатор OsMA.