RSI Signals - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает сигналы на покупку (продажу), исходя из положения перепроданности (перекупленности) по RSI.
Уровни перекупленности и перепроданности задаются в ручную, в параметрах:
_Up=70.0; //- уровень перекупленности
_Mid=50.0; //- средний уровень RSI, по нему тоже можно выдавать сигналы, если ShowMidSignals=true;
_Down=30.0;// - уровень перепроданности.
Также есть возможность вывода сообщений.
