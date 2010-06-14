CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI Signals - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Tretykov
Просмотров:
14585
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает сигналы на покупку (продажу), исходя из положения перепроданности (перекупленности) по RSI.

Уровни перекупленности и перепроданности задаются в ручную, в параметрах:

_Up=70.0; //- уровень перекупленности
_Mid=50.0; //- средний уровень RSI, по нему тоже можно выдавать сигналы, если ShowMidSignals=true;

_Down=30.0;// - уровень перепроданности.

Также есть возможность вывода сообщений.




    Trinity-Impulse Trinity-Impulse

    Импульсный Индикатор показывает входы в позиции и боковой флет, когда лучше не входить.

    My Signal Table My Signal Table

    Моя версия Signal Table

    Соотношение свечей Соотношение свечей

    Индикатор выводит соотношение длинны тел последних N свечей

    OpLi V40 + lite OpLi V40 + lite

    Индикатор опционных уровней онлайн, Лайт версия