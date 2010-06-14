Индикатор показывает сигналы на покупку (продажу), исходя из положения перепроданности (перекупленности) по RSI.

Уровни перекупленности и перепроданности задаются в ручную, в параметрах:

_Up=70.0; //- уровень перекупленности

_Mid=50.0; //- средний уровень RSI, по нему тоже можно выдавать сигналы, если ShowMidSignals=true;



_Down=30.0;// - уровень перепроданности.

Также есть возможность вывода сообщений.









