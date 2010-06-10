Авторы:



Antonuk Oleg + LeMan + Stranger2010



В индикатор Signal Table (Antonuk Oleg) я решил добавить некоторые идеи от LeMan (Бинарная волна), связать их в одно целое и на выходе получил индикатор по всем ТФ, по 9 индикаторам.

Советы:

Ну, что тут еще советовать??? Я специально вывел отдельные показатели по M15-D1 (я считаю, это самые основные ТФ для работы).

Окончательная версия, в доработках не нуждается (я считаю).