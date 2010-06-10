CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

My Signal Table - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Tretykov
Просмотров:
9225
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Авторы:

Antonuk Oleg + LeMan + Stranger2010

В индикатор Signal Table (Antonuk Oleg) я решил добавить некоторые идеи от LeMan (Бинарная волна), связать их в одно целое и на выходе получил индикатор по всем ТФ, по 9 индикаторам.


Советы:

  • Ну, что тут еще советовать??? Я специально вывел отдельные показатели по M15-D1 (я считаю, это самые основные ТФ для работы).

Окончательная версия, в доработках не нуждается (я считаю).


    VFractals VFractals

    Отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала.

    Trend Analysis Alternative Trend Analysis Alternative

    Первая и вторая версия визуального просмотра показаний мультитаймфреймового индикатора Trend Analysis

    Trinity-Impulse Trinity-Impulse

    Импульсный Индикатор показывает входы в позиции и боковой флет, когда лучше не входить.

    RSI Signals RSI Signals

    Индикатор, показывающий перекупленность-перепроданность по RSI