IcqMessenger - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6697
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Предпосылки создания / Мотивация использования
При использовании МТС порой возникает необходимость узнать различную информацию о состояние счета, открытых позициях и т.п. находясь при этом далеко от терминала с которого осуществляется торговля, но имея под рукой случайный компьютер (либо любое другое устройство) с Интернет-соединением и аськой. Устанавливать MetaTrader и логинится для получения простой информации нет желания и времени. Отсюда и появилась идея создания способа получения интересующей информации о торговом счете через аську.
Реализация
В качестве схемы осуществления задумки выбрал: <cохранение инфы в txt-файл> ; <отправка инфы по соответствующему запросу>.
- Для сохранения информации создал обычный mt-советник exp_statusbot. Он сохраняет инфу о состояние счета в status.txt и изменениях в открытых позициях в notify.txt.
- Для отправки информации txt-файлов сделал простейший icqbot mustwatcher. Он будет анализировать запрос и отправлять соответствующий ответ автору запроса.
Инструкция установки
- Качаем и компилируем exp_statusbot.mq4.
- Запускаем MT и добавляем советник на любой график.
- Качаем icqbot mustwatcher_v1.16.zip.
- Запускаем бота (предварительно убедившись что на компе установлен "Microsoft .NET Framework 3.5")
- При помощи кнопки Add добавляем в список нужные нам status.txt и notify.txt (которые лежат в: <metatrader_dir>\experts\files\statusbot)
- Регистрируем UIN для бота (Universal Identification Number - попросту номер аськи, получается на оффициальном сайте https://www.icq.com/register)
- Вводим UIN бота и пароль в соответствующих полях.
- В качестве админа вписываем себя.
- Жмем Connect
Затем отправляем боту с своего UIN’a команду !status (так как имя файла status.txt) и получаем то, чего желали.
Чтобы включить авто-уведомление изменяемых файлов (в этом примере notify.txt) пишем !spamon. И при соответствующем изменении получаем, то на что подписались =)
Если нужно обеспечить доступ к этой информации другим пользователям, то админ должен добавить их в регистр.
Это всего лишь пример. Разумеется можно создавать сколько угодно txt’шников с любым содержанием и получать их содержимое по соответствующему запросу.
Список всех доступных команд вызывается !help либо смотрится в файле <mustwatcher_dir>\data\help_admin.txt.
Интерфейс бота содержит всего несколько кнопок, поэтому запутаться не получится.
В общем… кому нужно, тот разберется.
Конец.
Обновления
MustWatcher v1.05 Добавлена функция автоматического подключения при старте программы.
MustWatcher v1.06 Добавлен чекбокс автоматического запуска программы при старте операционной системы. Реализовано сворачивание в трэй.
MustWatcher v1.07 1) Изменена схема формирования списка файлов для просмотра и авто-оповещения. Теперь для того чтобы получить содержимое текстового файла, вначале необходимо его добавить в список (вкладка Watcher) при помощи кнопки Add. 2) Изменена система обратной связи, которая позволяет записывать любой текст в заданный файл. Теперь можно добавлять собственные команды (вкладка Feedback) с заданием любого текста и указанием файла записи.
exp_statusbot.mq4 Добавлена функция записи файла данных необходимого для отчета по email.
exp_statusbot.mq5 Добавлена функция записи файла данных необходимого для отчета по email.
MustWatcher v1.08 Добавлена функция формирования и отправки детализированного отчета на указанный email. Чтобы получить отчет, необходимо добавить файл данных в соответствующий список (вкладка Watcher). Командой запроса является и имя файла без расширения (например: отправив команду !report бот сформирует отчет на основании данных из файла report.txt).
MustWatcher v1.10 Багфикс.
MustWatcher v1.13 Оптимизация. Исправление ошибок.
MustWatcher v1.16 Оптимизация. Исправление ошибок.
