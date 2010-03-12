CodeBaseРазделы
Индикаторы

Stochastic-X8 - индикатор для MetaTrader 4

Victor Lukashuck
Просмотров:
16083
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Опиcание:

Сетка из восьми стохастиков на одном графике.
Параметры индикаторов рассчитываются последовательным умножением параметров первого стохастика на коэффициент "koef", выведенного во внешние параметры индикатора.
Параметры каждой линии отображаются во всплывающих подсказках.
В индикаторе не отображаются вторые (сигнальные) линии стохастиков, но на наглядность индикатора это не повлияло, наоборот улучшило отбражение всей сетки.



Как "это" работает?

При концентрации стохастиков в "жгут", предполагается разворот цены. Этот эффект наглядно отображается на картинке, где представлены индикаторы с параметрами:
1: 20, 8, 12, 1.2
2: 10, 8, 6, 1.3
3: 10, 8, 5, 1,2

