Stochastic-X8 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 16083
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Опиcание:
Сетка из восьми стохастиков на одном графике.
Параметры индикаторов рассчитываются последовательным умножением параметров первого стохастика на коэффициент "koef", выведенного во внешние параметры индикатора.
Параметры каждой линии отображаются во всплывающих подсказках.
В индикаторе не отображаются вторые (сигнальные) линии стохастиков, но на наглядность индикатора это не повлияло, наоборот улучшило отбражение всей сетки.
Как "это" работает?
При концентрации стохастиков в "жгут", предполагается разворот цены. Этот эффект наглядно отображается на картинке, где представлены индикаторы с параметрами:
1: 20, 8, 12, 1.2
2: 10, 8, 6, 1.3
3: 10, 8, 5, 1,2
