Цветные свечи - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор окрашивает свечи в соответствии с их размером и направлением.
Бычьи - градации красного
Медвежьи - градации синего
Чем темнее, тем меньше свеча.
Есть выбор между отображением свечей, баров или линий.
Есть возможность выбирать валютную пару и собирать разные инструменты в одно окно.
Варианты использования: - от контроля волантильности валютной пары до использования в хедж - советниках.
