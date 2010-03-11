Описание:



Индикатор окрашивает свечи в соответствии с их размером и направлением.

Бычьи - градации красного

Медвежьи - градации синего

Чем темнее, тем меньше свеча.

Есть выбор между отображением свечей, баров или линий.





Есть возможность выбирать валютную пару и собирать разные инструменты в одно окно.







Варианты использования: - от контроля волантильности валютной пары до использования в хедж - советниках.