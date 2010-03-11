CodeBaseРазделы
Индикаторы

Цветные свечи - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Описание:

Индикатор окрашивает свечи в соответствии с их размером и направлением.
Бычьи - градации красного
Медвежьи - градации синего
Чем темнее, тем меньше свеча.

Есть выбор между отображением свечей, баров или линий.


Есть возможность выбирать валютную пару и собирать разные инструменты в одно окно.



Варианты использования: - от контроля волантильности валютной пары до использования в хедж - советниках.

