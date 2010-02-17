Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Parabolic_ZZ - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16378
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор из семейства зигзагов. Основан на стандартном индикаторе Parabolic SAR. На пиках волн ставятся ценовые метки. Автоматически на последних волнах строятся уровни Фибоначчи. Настройки такие же как и у стандартного Parabolic SAR. Не завершенный ценовой максимум или минимум рисуется красной линией. Писал для себя, но подумал, что может еще кому-то понадобится. :)
Советы:
- Перерисовки индикатора возможны но довольно редки.
- Чем меньше параметр SAR_step тем большие волны рисуются.
FiboBars2
Окрашивает бары. Цвет определяться в зависимости от уровня коррекции. Уровни выбираются с соответствии с числами Фибоначи.Торгуем спредами на валютах. Советник Spreader 2
Советник для двух валютных пар
StochasticStack
Осциллятор StochasticStack позволяет отображать в одном окне до 8 линий разных периодов.Анализ трендов
Индикатор анализирует последние 100 трендов и показывает размер, средний объем и скорость изменения цены каждого тренда.