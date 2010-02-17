CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Parabolic_ZZ - индикатор для MetaTrader 4

Victor
Просмотров:
16378
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор из семейства зигзагов. Основан на стандартном индикаторе Parabolic SAR. На пиках волн ставятся ценовые метки. Автоматически на последних волнах строятся уровни Фибоначчи. Настройки такие же как и у стандартного Parabolic SAR. Не завершенный ценовой максимум или минимум рисуется красной линией. Писал для себя, но подумал, что может еще кому-то понадобится. :)


Советы:

  • Перерисовки индикатора возможны но довольно редки.
  • Чем меньше параметр SAR_step тем большие волны рисуются.
FiboBars2 FiboBars2

Окрашивает бары. Цвет определяться в зависимости от уровня коррекции. Уровни выбираются с соответствии с числами Фибоначи.

Торгуем спредами на валютах. Советник Spreader 2 Торгуем спредами на валютах. Советник Spreader 2

Советник для двух валютных пар

StochasticStack StochasticStack

Осциллятор StochasticStack позволяет отображать в одном окне до 8 линий разных периодов.

Анализ трендов Анализ трендов

Индикатор анализирует последние 100 трендов и показывает размер, средний объем и скорость изменения цены каждого тренда.