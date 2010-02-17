Индикатор из семейства зигзагов. Основан на стандартном индикаторе Parabolic SAR. На пиках волн ставятся ценовые метки. Автоматически на последних волнах строятся уровни Фибоначчи. Настройки такие же как и у стандартного Parabolic SAR. Не завершенный ценовой максимум или минимум рисуется красной линией. Писал для себя, но подумал, что может еще кому-то понадобится. :)



Советы: