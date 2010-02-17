CodeBaseРазделы
StochasticStack - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
11148
(8)
Описание:

Идея: Стохастик всегда указывает правильное направление =). Если цена пошла в другую строну значит период не соответствовал динамике рынка. Индикатор отображает 8 линий в одном окне. Давно хотел написать такой индикатор потому что несколько окон с разными периодами не очень удобно.

Как им пользоваться: Индикатор предназначен для того, чтобы отличить коррекцию от разворота тренда. Если все линии индикатора направлены в одну сторону, цена пойдет в этом направлении =). Если более быстрая линия (светлая) меняет направление - повод задуматься. Если стохастики больших периодов не реагирует, возможно тренд сохраниться. Если все лини пересеклись в одном месте - высока вероятность изменения тенденции.

В целом индикатор очень удобен для дневной торговли. Настроен на 5минут. Если другие таймфреймы подстраивайте под себя сами =).

Параметры:

kPeriod1...8 - kPeriod каждой линии. dPeriod вычисляется так dPeriod=kPeriod/2, slowing = dPeriod / 2.

На мой взгляд оптимальные пропорции для этого индикатора. Если кому не нравиться можно обозначить эти параметры как extern. Если они не равны нулю, они не будут меняться.

modeSignal - Рисовать сигнальную линию или основную. По умолчанию рисует сигнальную. На мой взгляд, так график выглядит более наглядно.

countLine - Количество линий. Если для вас 8 слишком много уменьшаем =).

Картинка:

жду ваших пожеланий и предложений 248-416-030

Parabolic_ZZ Parabolic_ZZ

Зигзаг на основе Parabolic SAR с автоматическим построением уровней FIBO и ценовыми метками.

FiboBars2 FiboBars2

Окрашивает бары. Цвет определяться в зависимости от уровня коррекции. Уровни выбираются с соответствии с числами Фибоначи.

Анализ трендов Анализ трендов

Индикатор анализирует последние 100 трендов и показывает размер, средний объем и скорость изменения цены каждого тренда.

!_SynchCharts !_SynchCharts

Скрипт для упрощения визуального мультивалютного анализа