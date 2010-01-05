Смотри, как бесплатно скачать роботов
FOZZI (Советник) - эксперт для MetaTrader 4
4839
Описание:
Основные правила
- Покупка - RSI пересекает MA снизу вверх, при этом MA находится ниже средней линии Боллинджера.
- Продажа - RSI пересекает MA сверху вниз, при этом MA находится выше средней линии Боллинджера.
- СтопЛосс – устанавливается на локальный максимум для продажи и минимум для покупки.
- ТейкПрофит не используется.
- СтопЛосс переносится в безубыток при прохождении ценой уровня 45 пунктов.
- ТрейлингСтоп 25 пунктов.
- Подробное исследование стратегии с помощью советника читайте в форекс журнале №55
