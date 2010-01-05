CodeBaseРазделы
Советники

FOZZI (Советник) - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Просмотров:
4839
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

FOZZI

Описание:

Основные правила

  1. Покупка - RSI пересекает MA снизу вверх, при этом MA находится ниже средней линии Боллинджера.
  2. Продажа - RSI пересекает MA сверху вниз, при этом MA находится выше средней линии Боллинджера.
  3. СтопЛосс – устанавливается на локальный максимум для продажи и минимум для покупки.
  4. ТейкПрофит не используется.
  5. СтопЛосс переносится в безубыток при прохождении ценой уровня 45 пунктов.
  6. ТрейлингСтоп 25 пунктов.

Картинка:

fozzi

Советы:

  • Подробное исследование стратегии с помощью советника читайте в форекс журнале №55
