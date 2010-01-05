Смотри, как бесплатно скачать роботов
Дивергенция (советник) - эксперт для MetaTrader 4
Основные правила:
- Свеча на которой образовалась дивергенция должна выходить за пределы линий Боллинджера.
- Продаем - если дивергенция на продажу, и сигнальная свеча заходила за верхнюю линию Боллинджера.
- Покупаем - если дивергенция на покупку, и сигнальная свеча заходила за нижнюю линию Боллинджера.
- СтопЛосс – устанавливается на уровне расстояния между линиями болленджера в момент наступления сигнала на продажу или покупку.
- ТейкПрофит не используется.
- Позиция закрывается при касании противоположной сигналу линии Боллинджера.
- Подробное исследование стратегии и описание советника читайте в 54 выпуске форекс журнала fortrader.ru.
