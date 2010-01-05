CodeBaseРазделы
Дивергенция (советник) - эксперт для MetaTrader 4

Основные правила:

  1. Свеча на которой образовалась дивергенция должна выходить за пределы линий Боллинджера.
  2. Продаем - если дивергенция на продажу, и сигнальная свеча заходила за верхнюю линию Боллинджера.
  3. Покупаем - если дивергенция на покупку, и сигнальная свеча заходила за нижнюю линию Боллинджера.
  4. СтопЛосс – устанавливается на уровне расстояния между линиями болленджера в момент наступления сигнала на продажу или покупку.
  5. ТейкПрофит не используется.
  6. Позиция закрывается при касании противоположной сигналу линии Боллинджера.

  • Подробное исследование стратегии и описание советника читайте в 54 выпуске форекс журнала fortrader.ru.
