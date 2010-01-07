CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SpreadCharts v2.0 - индикатор для MetaTrader 4

Oleksandr
Просмотров:
6020
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор можно устанавливать на график любого инструмента. Все настройки (таймфрейм графика спреда, символы, входящие в спред) задаются через параметры индикатора:


Обсуждение темы торговли спредами: https://www.mql5.com/ru/forum/122468



Осциллятор Vortex Осциллятор Vortex

Индикатор Vortex в виде осциллятора

FOZZI (Советник) FOZZI (Советник)

Исследуем метод FOZZI

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Торговая система на основе индикатора Vortex, предложенная в статье "The Vortex Indicator", опубликованной в январском выпуске журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Торговая система, основанная на Vortex Oscillator.