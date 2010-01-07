Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SpreadCharts v2.0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6020
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор можно устанавливать на график любого инструмента. Все настройки (таймфрейм графика спреда, символы, входящие в спред) задаются через параметры индикатора:
Обсуждение темы торговли спредами: https://www.mql5.com/ru/forum/122468
Осциллятор Vortex
Индикатор Vortex в виде осциллятораFOZZI (Советник)
Исследуем метод FOZZI
Vortex Indicator System
Торговая система на основе индикатора Vortex, предложенная в статье "The Vortex Indicator", опубликованной в январском выпуске журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).Vortex Oscillator System
Торговая система, основанная на Vortex Oscillator.