Это существенно модифицированный Илан

Принцип работы внутри (учитывает экстремумы, входит по сигналу на каждой сделке, в качестве параметра оптимизации можно задавать ТФ, реализован план Б).

НО, очень прошу помочь !!! Есть 3 проблемы:

1. Данный советник открывает накапливает сделки не только против тренда, но и по тренду. Так вот на тестере все ок. А на демо он открывает только одну сделку по тренду и все. Несколько раз переписывал код, но опять же на демо не работает ...

Остальное меньше волнует, но может подскажите:



2. При работе по тренду не всегда происходит модификация ордеров. Эта проблема частично решена путем принудительного закрытия, т.е. получается дублирование операции.

3. Советник получился медленный, надо оптимизировать код.

Буду признателен за критические замечания, предложения и отзывы !

Прикладываю также результаты оптимизации.



ранние версии этого мода здесь http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/yazik-programmirovaniya-mql4-opisanie-mts-skrip-f16/ilan-t5977.html





с 02 2009

Баров в истории 305042

Смоделировано тиков 10376821

Качество моделирования 25.00%

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 225157.15

Общая прибыль 317640.46

Общий убыток -92483.31

Прибыльность 3.43

Матожидание выигрыша 154.96

Абсолютная просадка 781.80

Максимальная просадка 37586.57 (38.81%)

Относительная просадка 38.81% (37586.57)

Всего сделок 1453

Короткие позиции (% выигравших) 517 (76.98%)

Длинные позиции (% выигравших) 936 (79.49%)

Прибыльные сделки (% от всех) 1142 (78.60%)

Убыточные сделки (% от всех) 311 (21.40%)

Самая большая

прибыльная сделка 8210.20

убыточная сделка -2006.61

Средняя

прибыльная сделка 278.14

убыточная сделка -297.37

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 61 (5669.12)

непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-9706.90)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей) 19128.16 (13)

непрерывный убыток (число проигрышей) -11058.77 (7)

Средний

непрерывный выигрыш 10

непрерывный проигрыш 3



