Советники

eEquityTrailing - эксперт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
По принципу работе аналогичен работе трейлинга ордера. При достижении заданного значения эквити эксперт начинает фиксировать максимальное значение эквити, затем, в случае снижения эквити на заданную величину, выполняется закрытие всех ордеров открытых на счете.

Все настройки (за исключением выбора цветовой схемы) выполняются через управление свойством "Текст" графических объектов. Графические объекты находятся в правом верхнем углу графика (рис. 1).


Рис. 1. Инофрмирующие и управляющие графические объекты эксперта

Элементы управления:

1. ON/OF - включение/выключение эксперта. Эксперт может постоянно быть на графике и использоваться по мере необходимости. Для выключения/выключения сместить надпись.
2. StartEquity ($) - Эквити при достижении которого начинается перемещение уровня закрытия.
3. Level ($) - Уровень закрытия.

При изменении значений можно использовать запятую в качестве десятичного разделителя, не только точку.

Информационные надписи:

4. MaxEquity ($) - максимальное эквити, зафиксированное от момента включения эксперта. При необходимости значение можно менять также как у надписей - элементов управления.
5. CloseEquity ($) - уровень эквити, при снижении до которого будет выполнено закрытие.
6. Equity ($) - текущее эквити.

Знак ($) - единица измерения - валюта депозита (не обязательно доллары).

Эксперт не боится перезапуска терминала или компьютера, переключения графика: таймфрейма, символа. Все данные сохраняются в надписях. Надписи удаляются только при снятии эксперта с графика или при переключении счета.

Перед началом выполнения закрытия открывается алерт с сообщением "Выполняю закрытие". После выполнения закрытия эксперт отключается (через надпись ON/OF).

Внешние параметры:

BlackBG - Цветовая схема для черного фона, false - для белого.

