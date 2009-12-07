Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
eEquityTrailing - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8267
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
По принципу работе аналогичен работе трейлинга ордера. При достижении заданного значения эквити эксперт начинает фиксировать максимальное значение эквити, затем, в случае снижения эквити на заданную величину, выполняется закрытие всех ордеров открытых на счете.
Все настройки (за исключением выбора цветовой схемы) выполняются через управление свойством "Текст" графических объектов. Графические объекты находятся в правом верхнем углу графика (рис. 1).
Рис. 1. Инофрмирующие и управляющие графические объекты эксперта
Элементы управления:
1. ON/OF - включение/выключение эксперта. Эксперт может постоянно быть на графике и использоваться по мере необходимости. Для выключения/выключения сместить надпись.
2. StartEquity ($) - Эквити при достижении которого начинается перемещение уровня закрытия.
3. Level ($) - Уровень закрытия.
При изменении значений можно использовать запятую в качестве десятичного разделителя, не только точку.
Информационные надписи:
4. MaxEquity ($) - максимальное эквити, зафиксированное от момента включения эксперта. При необходимости значение можно менять также как у надписей - элементов управления.
5. CloseEquity ($) - уровень эквити, при снижении до которого будет выполнено закрытие.
6. Equity ($) - текущее эквити.
Знак ($) - единица измерения - валюта депозита (не обязательно доллары).
Эксперт не боится перезапуска терминала или компьютера, переключения графика: таймфрейма, символа. Все данные сохраняются в надписях. Надписи удаляются только при снятии эксперта с графика или при переключении счета.
Перед началом выполнения закрытия открывается алерт с сообщением "Выполняю закрытие". После выполнения закрытия эксперт отключается (через надпись ON/OF).
Внешние параметры:
BlackBG - Цветовая схема для черного фона, false - для белого.
Иланоподобный советникИндикатор ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА
Индикатор помогает строить волны Эллиота, описанные в книге Билла Вильямса "Торговый хаос"
Скрипт указывает на ценовой уровень без убытка открытых позиций.Affine Transform
Индикатор для аффинного преобразования ценовых данных