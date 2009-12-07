Описание:



Модификация WKBIBS, было добавлено две линии RSI и CCI, теперь к нему не нужно дополнительно загружать в терминал индикатор IBS, описание внутри кода.

История индикатора здесь.

Три методики расчёта IBS, RSI, CCI - все равноправны в управляемости, у всех есть переворот расчёта,

коэффициент относительности и applied price (для IBS это не значащий параметр, но стоит для симметрии параметров).

Отрисовка линий идёт как средняя от трёх IBS, RSI, CCI. Внутри как прямого так и перевёрнутого, можно в свою очередь перевернуть одну из методик, те они независимы как по перевороту так и по относительности.

Так же через Shift линии можно двигать (Shift не может быть отрицательной).

"вариант_1" управляет вариантами расчёта 1 или 2. По умолчанию стоит 2 --> "вариант_1 = false".



"positive" управляет зеркальностью отображения. По умолчанию стоит нормальное отображение --> "positive = true".

Картинка:



