CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

IBS_RSI_CCI_v3 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
9482
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Модификация WKBIBS, было добавлено две линии RSI и CCI, теперь к нему не нужно дополнительно загружать в терминал индикатор IBS, описание внутри кода.

История индикатора здесь.

Три методики расчёта IBS, RSI, CCI - все равноправны в управляемости, у всех есть переворот расчёта,

коэффициент относительности и applied price (для IBS это не значащий параметр, но стоит для симметрии параметров).

Отрисовка линий идёт как средняя от трёх IBS, RSI, CCI. Внутри как прямого так и перевёрнутого, можно в свою очередь перевернуть одну из методик, те они независимы как по перевороту так и по относительности.

Так же через Shift линии можно двигать (Shift не может быть отрицательной).

"вариант_1" управляет вариантами расчёта 1 или 2. По умолчанию стоит 2 --> "вариант_1 = false".

"positive" управляет зеркальностью отображения. По умолчанию стоит нормальное отображение --> "positive = true".

Картинка:


Affine Transform Affine Transform

Индикатор для аффинного преобразования ценовых данных

Уровень Безубытка Уровень Безубытка

Скрипт указывает на ценовой уровень без убытка открытых позиций.

Drag Trade v. 0.60 Drag Trade v. 0.60

Советник для торговли мышкой.

Нейросетевой советник Нейросетевой советник

Советник на базе нейросети FANN