IBS_RSI_CCI_v3 - индикатор для MetaTrader 4
- 9482
Описание:
Модификация WKBIBS, было добавлено две линии RSI и CCI, теперь к нему не нужно дополнительно загружать в терминал индикатор IBS, описание внутри кода.
История индикатора здесь.
Три методики расчёта IBS, RSI, CCI - все равноправны в управляемости, у всех есть переворот расчёта,
коэффициент относительности и applied price (для IBS это не значащий параметр, но стоит для симметрии параметров).
Отрисовка линий идёт как средняя от трёх IBS, RSI, CCI. Внутри как прямого так и перевёрнутого, можно в свою очередь перевернуть одну из методик, те они независимы как по перевороту так и по относительности.
Так же через Shift линии можно двигать (Shift не может быть отрицательной).
"вариант_1" управляет вариантами расчёта 1 или 2. По умолчанию стоит 2 --> "вариант_1 = false".
"positive" управляет зеркальностью отображения. По умолчанию стоит нормальное отображение --> "positive = true".
