Параметры:

Наименование Описание strSource Наименование инструмента или пустая строка, если используется тот же инструмент iPeriod Период теневых свечей. Допустимы стандартные значения: M5 5 M15 15 M30 30 H1 60 H4 240 D1 1440 W1 10080 MN1 43200 Кроме того, Вы можете задать нестандартный период, если у Вас есть файл истории для этого периода. iNumCandles Количество отображаемых теневых свечей. BullCandle Цвет тела восходящей (бычьей) свечи. BearCandle Цвет тела низходящей (медвежьей) свечи. BullShadow Цвет рамки, формирующей тень, восходящей (бычьей) свечи. BearShadow Цвет рамки, формирующей тень, низходящей (медвежьей) свечи.

Этот индикатор отличается от первоначального индикатора тем, что в нем добавлена возможность прорисовки теневых свечек другого инструмента. Например, если у Вас есть скрипт, формирующий историю инструмента на нестандартном периоде, либо скрипт, формирующий историю для эквиобъемных или ренж графиков, то Вы можете использовать имя сгенерированного инструмента в параметре strSource.

В параметре iPeriod задайте период, для которого у Вас сгенерирован файл истории.

Для примера прикреплен файл, любезно предоставленный пользователем granit77. Распакуйте и перепишите его в каталог с историей. Обычно это %MT4%\history\%BrokerServer%\, где %MT4% - путь к каталогу, куда установлен Ваш терминал, а %BrokerServer% - один из каталогов, содержащих историю от соответствующего сервера. После этого откройте график фунта (GBPUSD) и установите на него индикатор ShadowCandles_V2.0, установив параметры strSource="!RngGBPUSD" и iPeriod=50. Отмотайте дату к 2009-11-20 и Вы увидите теневые свечи для периода 50 минут.