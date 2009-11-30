Ставь лайки и следи за новостями
ShadowCandles_V2.0 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6389
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Параметры:
|Наименование
|Описание
|strSource
|Наименование инструмента или пустая строка, если используется тот же инструмент
|iPeriod
|Период теневых свечей. Допустимы стандартные значения:
Кроме того, Вы можете задать нестандартный период, если у Вас есть файл истории для этого периода.
|iNumCandles
|Количество отображаемых теневых свечей.
|BullCandle
|Цвет тела восходящей (бычьей) свечи.
|BearCandle
|Цвет тела низходящей (медвежьей) свечи.
|BullShadow
|Цвет рамки, формирующей тень, восходящей (бычьей) свечи.
|BearShadow
|Цвет рамки, формирующей тень, низходящей (медвежьей) свечи.
Этот индикатор отличается от первоначального индикатора тем, что в нем добавлена возможность прорисовки теневых свечек другого инструмента. Например, если у Вас есть скрипт, формирующий историю инструмента на нестандартном периоде, либо скрипт, формирующий историю для эквиобъемных или ренж графиков, то Вы можете использовать имя сгенерированного инструмента в параметре strSource.
В параметре iPeriod задайте период, для которого у Вас сгенерирован файл истории.
Для примера прикреплен файл, любезно предоставленный пользователем granit77. Распакуйте и перепишите его в каталог с историей. Обычно это %MT4%\history\%BrokerServer%\, где %MT4% - путь к каталогу, куда установлен Ваш терминал, а %BrokerServer% - один из каталогов, содержащих историю от соответствующего сервера. После этого откройте график фунта (GBPUSD) и установите на него индикатор ShadowCandles_V2.0, установив параметры strSource="!RngGBPUSD" и iPeriod=50. Отмотайте дату к 2009-11-20 и Вы увидите теневые свечи для периода 50 минут.
