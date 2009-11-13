Установка

Файл ExcelMultiTerminal.mq4 необходимо сохранить в директорию "Каталог данных\MQL4\Experts\" всех терминалов, информацию с которых необходимо получать.

После этого его необходимо открыть и скомпилировать (F7), запустить все терминалы и в каждом из них прицепить эксперта на любой график.



Файл ExcelMultiTerminal.xlsm (или ExcelMultiTerminal.xls, если вы используете Microsoft Office 2003) необходимо сохранить в любую директорию, путь к которой не содержит специальных символов ( < > ? [ ] : | или * ), и запустить, разрешив выполнение макросов.







Первоначальная настройка

На листе Summary файла ExcelMultiTerminal.xlsm необходимо заполнить следующие столбцы:

Terminal Path - путь к Каталогу данных (меню Файл - Открыть каталог данных), включая последний слэш (\);

- путь к (меню Файл - Открыть каталог данных), включая последний слэш (\); Currency Coeff - коэффициент валюты счета. Для центовых счетов установите 0.01;

- коэффициент валюты счета. Для центовых счетов установите 0.01; и Time Shift - сдвиг времени брокера относительно локального времени. Например, если у вас 13:45, а в терминале 12:45, установите Time Shift = -1.

Количество строк не ограничено, их можно добавлять, удалять и разукрашивать как душе угодно. Единственное ограничение - перечисление должно начинаться с 4-й строки (шапку страницы трогать не надо) и заканчиваться строкой "Summary", суммирующей информацию по всем счетам.

После этого можно нажать кнопку "Update now!", дождаться первоначальной загрузки списка открытых и закрытых позиций (если в истории счетов много позиций, загрузка может занять несколько минут) и начинать анализировать собранную информацию.

Использование, основная функциональность

Ручное обновление.

Обновление запускается кнопкой "Update now!".

Если с момента последнего обновления значения в столбцах Terminal Path, Currency Coeff и Time Shift не менялись, будет запущено "экономное обновление" - история счета не загружается полностью, а обновляется. Иначе - будет полное обновление.







Автоматическое обновление.

Если необходимо чтоб мульти-терминал сам периодически обновлял информацию, установите Update interval > 0. Для отмены автоматического обновления установите интервал = 0.





Включение/выключение экспертов и закрытие всех позиций



Для изменения положения кнопки "Советники" одного из терминалов, дважды кликните на соответствующей ячейке в столбце Experts. Если путь к терминалу указан правильно и на нем работает советник ExcelMultiTerminal.mq4, кнопка поменяет свое положение (нажмется, если была отжата, и наоборот) и это отобразится в мульти-терминале (- изменится на + или наоборот).

Аналогично можно включить или выключить сразу всех советников на всех терминалах - для этого дабл-кликните на соответствующей ячейке в строке "Summary".







Закрытие позиций (столбец Close All) работает точно так же, с той лишь разницей, что значение никогда не станет равным "+" - команда на закрытие отдается и "кнопка" сбрасывается в исходное положение.





Работа со списком позиций



На листах Terminal (открытые позиции) и History (закрытые позиции) работают сортировка и автофильтр.

Для того, чтоб отсортировать таблицу по определенному столбцу, дабл-кликните на заголовок столбца. Он изменит внешний вид (станет жирным или подчеркнутым) и таблица отсортируется. Для сортировки в обратном направлении, дабл-кликните на заголовок столбца еще раз.

Автофильтр является встроенной функцией Excel и работает в обычном режиме. Его можно использовать, но с одним ограничением - перед обновлением надо отключать фильтрацию, иначе обновление списка позиций будет некорректным. Например, можно включить фильтр, проанализировать список позиций, потом отключить фильтр, обновить историю и включить фильтр опять.







На листах Terminal и History можно скрывать (но не удалять!) ненужные столбцы.





Периодическая отправка отчета на почту



На листе Mail можно настроить периодическую отправку отчетов. Отправляться будет таблица листа Summary (только непустые ее строки) - вся или указанная в настройках ее часть.

Задание на отправку добавляется в расписание при запуске мульти-терминала (если "Send at" не пустое) и при изменении времени отправки (Send at).

Отправка будет работать только при корректном заполнении всех настроек почты (описание на листе Mail). Для проверки параметров можно установить Send at на минуту большим текущего времени, письмо отправится в указанное время.

На листе Mail нельзя добавлять/удалять строки.







Известные недостатки и планы по доработкам



Медленное "полное" обновление в случае длинной истории сделок. Планируется "полностью" (а не "экономно") обновлять только терминалы, в настройках которых были изменения. Некорректная обработка переходов на летнее/зимнее время - сейчас время открытия и закрытия всех позиций корректируется одинаково, на величину Time Shift. Необходимо учитывать переходы на летнее/зимнее время для каждого брокера. Пожалуй, самый большой недостаток - отсутствие мультивалютности. Все счета считаются долларовыми (или центовыми), любая другая валюта будет отображена тоже как доллары. Существует возможность задавать коэффициент для валюты (наример, для счета в EUR можно указать 1.5), но тогда будет некорректно отображаться прибыль в истории сделок. Планируется сделать возможность вести учет в нескольких валютах (по каждой - отдельно). Планируется добавить сводный отчет по всем счетам (лист Report).

Внешний вид





Лист Summary







Лист Terminal







Лист History







Лист Mail









История версий

2009.11.13 - первый публичный релиз.

2009.11.14 - добавлена версия для Microsoft Office 2003.

2009.11.15 - исправлена работа планировщика, теперь запланированные задания (периодическое обновление и отправка отчета на почту) не выполняются по несколько раз.



2015.02.11 - доработка для работы с новыми билдами МТ.