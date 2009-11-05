Смотри, как бесплатно скачать роботов
Плавное изменение цвета - библиотека для MetaTrader 4
- 3483
Автор:
Владимир Хлыстов
Функция возвращает цвет от красного до зеленого в зависимости от входного значения от 0 до 100
color цвет(double i) { int BB=0; int GG=255-i*2.55; int RR=i*2.55; return((BB<<16)^(GG<<8)^(RR)); }
Удобна для окрашивания значения индикаторов при выводе отдельного значения без самой линии индикатора.
Пример:
int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(),Символ; double Stoch_S = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); color ЦВЕТ=цвет(Stoch_S); string текст = DoubleToStr(Stoch_S,0); if (Stoch_S < 50) Символ=241; else Символ=242; ObjectCreate(" ST "+Time[0], OBJ_ARROW,1,Time[0], 20,0,0,0,0); ObjectSet (" ST "+Time[0], OBJPROP_ARROWCODE,Символ); ObjectSet (" ST "+Time[0], OBJPROP_COLOR,ЦВЕТ ); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
