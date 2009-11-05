CodeBaseРазделы
Плавное изменение цвета - библиотека для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
3483
(4)
Автор:

Владимир Хлыстов

Функция возвращает цвет от красного до зеленого в зависимости от входного значения от 0 до 100

color цвет(double i)
{
  int BB=0;
  int GG=255-i*2.55;
  int RR=i*2.55;
  return((BB<<16)^(GG<<8)^(RR));
}

Удобна для окрашивания значения индикаторов при выводе отдельного значения без самой линии индикатора.

Пример:

int start()
  {
  int counted_bars=IndicatorCounted(),Символ;
  double Stoch_S = iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0);
  color ЦВЕТ=цвет(Stoch_S);
  string текст = DoubleToStr(Stoch_S,0);
  if (Stoch_S < 50) Символ=241; else Символ=242;
  ObjectCreate(" ST "+Time[0], OBJ_ARROW,1,Time[0], 20,0,0,0,0);
  ObjectSet (" ST "+Time[0], OBJPROP_ARROWCODE,Символ);
  ObjectSet (" ST "+Time[0], OBJPROP_COLOR,ЦВЕТ );
  return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


