Автор:

Владимир Хлыстов

Функция возвращает цвет от красного до зеленого в зависимости от входного значения от 0 до 100

color цвет ( double i ) { int BB = 0 ; int GG = 255 - i * 2.55 ; int RR = i * 2.55 ; return ( ( BB < < 16 ) ^ ( GG < < 8 ) ^ ( RR ) ) ; }

Удобна для окрашивания значения индикаторов при выводе отдельного значения без самой линии индикатора.

Пример:

int start ( ) { int counted_bars = IndicatorCounted ( ) , Символ ; double Stoch_S = iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 ) ; color ЦВЕТ = цвет ( Stoch_S ) ; string текст = DoubleToStr ( Stoch_S , 0 ) ; if ( Stoch_S < 50 ) Символ = 241 ; else Символ = 242 ; ObjectCreate ( " ST " + Time [ 0 ] , OBJ_ARROW , 1 , Time [ 0 ] , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 ) ; ObjectSet ( " ST " + Time [ 0 ] , OBJPROP_ARROWCODE , Символ ) ; ObjectSet ( " ST " + Time [ 0 ] , OBJPROP_COLOR , ЦВЕТ ) ; return ( 0 ) ; } //+------------------------------------------------------------------+



