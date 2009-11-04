Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор Опционные уровни и объемы онлайн и Индикатор Открытого интереса онлайн - индикатор для MetaTrader 4
Всем известно, что для успешной торговли на финансовых рынках важную, если не главенствующую роль играет, своевременная информация о ключевых точках и предпочтениях рынка. И эти индикаторы такую информацию предоставляют.
Речь идет об уровнях и объемах крупных опционных контрактов регистрируемых на биржах мира, и о предпочтениях рынка в виде информации об «открытом интересе» к покупке или продаже данного контракта по данному уровню цены.
Существенное отличие данных индикаторов от им подобных – это своевременное обновление информации о ситуации на рынке – раз в пять минут. Это дает трейдеру совершенно иной взгляд на реальный – динамично изменяющийся рынок и позволяет проникнуть в тайны изменения цены. Описание работы, доступные инструменты, режимы вы сможете найти на сайте индикаторов : http://realvolumes.ucoz.ru/ . Там же на форуме будут выкладываться обновления и вестись обсуждение индикаторов, и всего что связанно с ними. Метод работы и данные отражаемые индикаторами перекликаются с публикацией Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4, но дают более полное видение рынка.
просьба автора сильно не пинать ( индикаторы еще довольно сырые), а подключиться к конструктивному обсуждению.... :)
Свежее обновление индикатора уровней : добавленна возможность работы с символами отличающимися от стандартных типа EURUSDFXF, поправленна работа с файлами истории, оптимизирован код на предмет загрузки машины,добавленна переменная " истории в дней" - при ее положительном значении количество истории будет кратно количеству торговых дней не зависимо от ТФ.
