Best MACD - индикатор для MetaTrader 4
- 7386
индикатор включает-
-класические линии МАСД
-класическую ОСМА в виде линии
-гистограмму ОСМУ раскрашенню с условием
1) масд линия идет вверх
осма увеличиваеться
=цвет аква - покупки
2) масд линия идёт вниз
осма уменьшаеться
=цвет мегнет - продажи
3) все остальное
цвет пурпул - сидеть ничего не делать
прример
Советы:
при возникновения схождения расхождения по масд линиям или по осме
открывать сделки после возникновения бара соответсвуюшего цвета
на скрине показана сделка основанная на явлении расхождения по осма
