CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Best MACD - индикатор для MetaTrader 4

Vasily
Просмотров:
7386
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

индикатор включает-

-класические линии МАСД

-класическую ОСМА в виде линии

-гистограмму ОСМУ раскрашенню с условием

1) масд линия идет вверх

осма увеличиваеться

=цвет аква - покупки

2) масд линия идёт вниз

осма уменьшаеться

=цвет мегнет - продажи

3) все остальное

цвет пурпул - сидеть ничего не делать


прример

Советы:

при возникновения схождения расхождения по масд линиям или по осме

открывать сделки после возникновения бара соответсвуюшего цвета

на скрине показана сделка основанная на явлении расхождения по осма

RS_FRASMA RS_FRASMA

Fractally modified SMA after a Rescaled Range Analysis

Индикатор открытых позиций Индикатор открытых позиций

Контейнер для вашего советника. Дополнительная функция отображает на экране в удобном виде информацию по всем открытым позициям отдельно и в суммме. Полезно когда ваш советник открывает много позиций одновременно.

самый простой канал. самый простой канал.

каждый когдато в жизни искал именно это Custom Moving Average.mq4 +- сколько надо пунктов

EMA с раздельным сглаживанием фронта и затухания сигнала. EMA с раздельным сглаживанием фронта и затухания сигнала.

Предназначена для фильтрации индикаторов, не учитывающих направление движения цен, например: стандартная девиация (StDev), средний истинный диапазон (ATR), среднее направленное движение (ADX ) и пр.