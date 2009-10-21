Ставь лайки и следи за новостями
RS_FRASMA - индикатор для MetaTrader 4
12796
This code is using the same ideas as the one in FRASMA that can be found here: http://codebase.mql4.com/_my/5308, except that in this case, the Hurst Exponent is estimated by a Rescaled Range Analysis of the Price time-series.
The theoretical details can be found on my blog: http://fractalfinance.blogspot.com/2009/10/rescaled-range-analysis.html
Here is how this MA looks on a chart:
The red curve is the RS_FRASMA, the yellow one is the FRASMA, and the blue one is an SMA, all with unmodified speed of 30.
