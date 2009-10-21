CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RS_FRASMA - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
12796
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

This code is using the same ideas as the one in FRASMA that can be found here: http://codebase.mql4.com/_my/5308, except that in this case, the Hurst Exponent is estimated by a Rescaled Range Analysis of the Price time-series.

The theoretical details can be found on my blog: http://fractalfinance.blogspot.com/2009/10/rescaled-range-analysis.html

Here is how this MA looks on a chart:


The red curve is the RS_FRASMA, the yellow one is the FRASMA, and the blue one is an SMA, all with unmodified speed of 30.


Индикатор открытых позиций Индикатор открытых позиций

Контейнер для вашего советника. Дополнительная функция отображает на экране в удобном виде информацию по всем открытым позициям отдельно и в суммме. Полезно когда ваш советник открывает много позиций одновременно.

Stochastic with Noise Reduction - "Бесшумный" Стохастик. Stochastic with Noise Reduction - "Бесшумный" Стохастик.

Радикально сокращает кол-во ложных сигналов путем регулирования чувствительности.

Best MACD Best MACD

класический код МАСД линий с добалении линии ОСМА и с добавлением раскрашенных гистограмок все то что нужно для любителей поиска схождений расхождений.

самый простой канал. самый простой канал.

каждый когдато в жизни искал именно это Custom Moving Average.mq4 +- сколько надо пунктов