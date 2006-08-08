Смотри, как бесплатно скачать роботов
ATR Channels - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ATR Channels строит каналы движения цены, с учётом ATR (Average True Range). Индикатор чётко показывает моменты ускорения и замедления тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности с точки зрения среднего истинного диапазона.
ATR Channels
