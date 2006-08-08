CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR Channels - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
13028
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ATR Channels строит каналы движения цены, с учётом ATR (Average True Range). Индикатор чётко показывает моменты ускорения и замедления тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности с точки зрения среднего истинного диапазона.

ATR Channels

ADXcrosses ADXcrosses

Фиксирует момент пересечения линий +DI и -DI индикатора Average Directional Movement Index, ADX.

Smoothed ADX BARS Smoothed ADX BARS

Индикатор сглаживает значения экстремумов ADX баров.

ATR ratio ATR ratio

Индикатор отношения быстрого индикатора Average True Range к медленному ATR.

BB MACD BB MACD

Классический индикатор MACD, заключенный в торговые полосы.