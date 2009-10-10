CodeBaseРазделы
Советники

Торговая стратегия «Торговля между Pit и GLOBEX» - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
4419
(1)
Опубликовал:

Zet1

Правила торговли

  1. В 23 часа по московскому времени устанавливаются ордера на продажу и на покупку на расстоянии 5, 10, 15, 20, 25 от цены.
  2. ТейкПрофит - цена открытия 23 часовой цены.
  3. В 4 часа открытые позиции и ордера удаляются.

Картинка:


Советы:

