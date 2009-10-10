Смотри, как бесплатно скачать роботов
Торговая стратегия «Торговля между Pit и GLOBEX» - эксперт для MetaTrader 4
- 4419
Правила торговли
- В 23 часа по московскому времени устанавливаются ордера на продажу и на покупку на расстоянии 5, 10, 15, 20, 25 от цены.
- ТейкПрофит - цена открытия 23 часовой цены.
- В 4 часа открытые позиции и ордера удаляются.
Картинка:
Советы:
- Советник тестировать необходимо на 1M EURUSD, предварительно загрузив в него данный сет файл: Скачать set файл
- Обсуждение советника проводится в социальной сети трейдеров.
- Более подробное описание стратегии и результаты тестирования читайте в 52 выпуске журнала.
