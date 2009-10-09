Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SiDuS_Base - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7187
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Народные вирши.
Сигнал к покупке: когда мувинги 5WMA и 8WMA выше мувингов 18EMA и 28EMA, при продаже - наоборот:
Точки показывают размещение стоп-лосса,зеленые точки-для длинных позиций,красные точки-для коротких
позиций.
Индикатор отображает теневые свечиsOptimisationDates
Скрипт создает список дат для проведения в тестере оптимизации экспертов и проверки работы экспертов после оптимизации.
Определение поддержек и сопротивлений на основании показаний индикатора АОТорговая стратегия BIG DOG
Данная торговая тактика представляет собой довольно интересные варианты торговли по времени.