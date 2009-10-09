CodeBaseРазделы
SiDuS_Base - индикатор для MetaTrader 4

Gladiator
7187
(2)
                                                                      О, сколько нам открытий чудных
                                                                      Готовят просвещенья дух,
                                                                     И опыт, сын ошибок трудных,
                                                                     И гений, парадоксов друг...
                                                                                               Народные вирши.
 

 
 Сигнал к покупке: когда мувинги 5WMA и 8WMA выше мувингов 18EMA и 28EMA, при продаже - наоборот:


         
 Точки показывают размещение стоп-лосса,зеленые точки-для длинных позиций,красные точки-для коротких
 позиций.
 
 


