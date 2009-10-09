О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг...

Народные вирши.







Сигнал к покупке: когда мувинги 5WMA и 8WMA выше мувингов 18EMA и 28EMA, при продаже - наоборот:





Точки показывают размещение стоп-лосса,зеленые точки-для длинных позиций,красные точки-для коротких

позиций.










