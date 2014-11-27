CodeBaseРазделы
Heiken_Ashi_Smoothed - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed.

Не смог найти версию под билд 600. Поэтому переписал и выкладываю тут.

