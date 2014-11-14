Ставь лайки и следи за новостями
Скрипт производит оценку торговой системы по методике, предложенной Ван Тарпом в книге "Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях".
Оценка торговой системы может быть представлена в двух видах:
- История счета, на котором запущен скрипт.
- Файл отчета.
Способ представления данных о торговой системе необходимо указать в первом параметре скрипта при его запуске:
Если выбран второй способ представления истории ("По html-отчету"), то в рабочем каталоге терминала MQL4\Files до момента запуска скрипта следует расположить интересующий файл отчета, а во втором параметре указать имя файла отчета.
Файл отчета может быть одного из трех типов:
- Краткий отчет. По молчанию терминал создает его с именем Statement.htm.
- Детализированный отчет - DetailedStatement.htm.
- Файл отчета тестера стратегий - StrategyTester.htm.
Значение рассчитываемой оценки интерпретируется следующим образом:
- менее 0.16 - очень низкое качество,
- от 0.16 до 0.20 - низкое,
- от 0.20 до 0.25 - среднее,
- от 0.25 до 0.30 - хорошее,
- от 0.30 до 0.50 - отличное,
- от 0.50 до 0.70 - превосходное,
- от 0.70 и более - святой Грааль.
Более подробно работа скрипта описана в статье Оценка торговой системы.
Обновление от 08.11.2015
Добавлена возможность расчета оценки по коэффициенту Сортино:
