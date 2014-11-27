CodeBaseРазделы
Ozymandias_Lite - индикатор для MetaTrader 4

Mikhail Sergeev
Просмотров:
16708
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
У этого индикатора много имён: TraderDream, Ozymandias...

Не перерисовывается. Убрано всё лишнее, добавлены сигналы и новый параметр для более гибкой настройки.

Новая версия индикатора Ozymandias.

