6 вариантов построения горизонтального канала (и Зигзага) на 6-ти популярных индикаторах.



Горизонтальные каналы можно использовать при трейлинге стопов, определении тренда и т.д. Можно использовать в пробойных ТС.



В общем случае линии поддержки/сопротивления (нижняя и верхняя границы канала), строятся на экстремумах цены, определенных тем или иным образом.

В предлагаемых индикаторах экстремумы определяются:

Channel@MA – скользящей средней. Ищутся экстремумы цены между экстремумами MA, удовлетворяющих условию: разница соседних пика и впадины MA больше заданного порога. Порог и параметры MA задаются в свойствах индикатора.

Channel@Stoch – стохастиком. Здесь пик цены – максимальное значение цены между двумя впадинами стохастика, разделенными его пиком. Ценовая впадина – зеркально. Пик и впадина стохастика – его заход в зоны ПК/ПП. Уровень перепроданности (ПП) и параметры стохастика задаются в свойствах индикатора. Зона ПК вычисляется в индикаторе как 100 – ПП.

Channel@RSI – индексом относительной силы (RSI). Принцип определения аналогичен стохастику.

Channel@DeM – индикатором DeMarker. Принцип тот же.

Channel@SAR – индикатором Parabolic S&R. Экстремумы определятся первым после переворота значением параболика, который, как известно, является экстремальным значением цены на его – параболика – предыдущем направлении. Шаг и максимальное значение фактора ускорения параболика доступны из свойств индикатора.

Channel@Aroon – трендовым индикатором Aroon. Ищутся экстремумы цены между переключениями направления тренда. Паттерн для определения начала тренда: растущего – линия Up=100 при линии Down < задаваемого в свойствах уровня; падающего – зеркально. Поскольку Aroon не является встроенным индикатором MT4, он включен в прикрепленный архив.

Общими у всех вариантов являются параметры отображения канала и зигзага, нарисованного по экстремумам:

ShowChannel: 0 – не отображать, 1 – рисовать по положению экстремумов, 2 (по умолчанию) – рисовать по моменту определения экстремумов – т.е. так, как это происходит в он-лайн потоке.

ShowZigZag: аналогично.

Номера буферов для считывания значений верхней и нижней границы канала – 2 и 3.

Иллюстрация для канала на стохастике. Здесь зигзаг рисуется по положению экстремумов (ShowZigZag=1), а канал по моменту определения экстремумов (ShowChannel=2).





Направление поиска максимальной/минимальной цены между экстремумами базового индикатора можно поменять, поставив "-" перед ShowZigZag или ShowChannel. Это может понадобиться для корректного отображения зигзага в некоторых случаях. На работу в реальном времени и при использовании в ТС это не влияет, но для полноты - пусть будет. Иллюстрация канала на стохастике, где в первом случае экстремум цены ищется от более позднего экстремума базового индикатора к более ранему, во втором - наоборот.



