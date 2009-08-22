CodeBaseРазделы
Poker_SHOW - эксперт для MetaTrader 4

Gladiator
Опубликован:
Обновлен:
— Я даю две тысячи. И четыре – за зверей. Итого пять тысяч для старого друга.
Из фильма "Гладиатор".



Форекс (как и покер)- вероятностная игра,поэтому в качестве входа в рынок советник Poker_SHOW применяет простую

фильтрующую эвристику : положение мувинга относительно текущей цены и вероятности ... покерных комбинаций,см. таблицу:


 Название
 Вероятность
0
Стрит-флеш
1 из 64974
1
Каре
1 из 4165
2
Фулл-хауз
1 из 694
3
Флеш
1 из 509
4
Стрит
1 из 255
5
Тройка
1 из 47
6
Две пары
1 из 21
7
Пара
1 из 2,3665
8
Пустая Рука
1 из 1,9953

Как пример,на рисунке показана рука,содержащая 4 карты одного ранга - Каре:



Советник содержит:

  • переменную Royal, которая равна № в первом столбце таблицы,если Royal<0 или Royal>7 то выпадет Пустая Рука,
  • переменную SL =89; - уровень стоп-лосса в пунктах,
  • переменные In_BUY и In_SELL - разрешают лонги и шорты- соответственно.


