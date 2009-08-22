— Я даю две тысячи. И четыре – за зверей. Итого пять тысяч для старого друга.

Из фильма "Гладиатор".









Форекс (как и покер)- вероятностная игра,поэтому в качестве входа в рынок советник Poker_SHOW применяет простую

фильтрующую эвристику : положение мувинга относительно текущей цены и вероятности ... покерных комбинаций,см. таблицу:

№

Название

Вероятность

0

Стрит-флеш

1 из 64974

1

Каре

1 из 4165

2

Фулл-хауз

1 из 694

3

Флеш

1 из 509

4

Стрит

1 из 255

5

Тройка

1 из 47

6

Две пары

1 из 21

7

Пара

1 из 2,3665

8

Пустая Рука

1 из 1,9953



Как пример,на рисунке показана рука,содержащая 4 карты одного ранга - Каре:









Советник содержит:



переменную Royal , которая равна № в первом столбце таблицы,если Royal <0 или Royal >7 то выпадет Пустая Рука ,

, которая равна № в первом столбце таблицы,если <0 или >7 то выпадет , переменную SL =89; - уровень стоп-лосса в пунктах,

=89; - уровень стоп-лосса в пунктах, переменные In_BUY и In_SELL - разрешают лонги и шорты- соответственно.



