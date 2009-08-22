Ставь лайки и следи за новостями
Poker_SHOW - эксперт для MetaTrader 4
- 10689
— Я даю две тысячи. И четыре – за зверей. Итого пять тысяч для старого друга.
Из фильма "Гладиатор".
Форекс (как и покер)- вероятностная игра,поэтому в качестве входа в рынок советник Poker_SHOW применяет простую
фильтрующую эвристику : положение мувинга относительно текущей цены и вероятности ... покерных комбинаций,см. таблицу:
|№
|Название
|Вероятность
|0
|Стрит-флеш
|1 из 64974
|1
|Каре
|1 из 4165
|2
|Фулл-хауз
|1 из 694
|3
|Флеш
|1 из 509
|4
|Стрит
|1 из 255
|5
|Тройка
|1 из 47
|6
|Две пары
|1 из 21
|7
|Пара
|1 из 2,3665
|8
|Пустая Рука
|1 из 1,9953
Как пример,на рисунке показана рука,содержащая 4 карты одного ранга - Каре:
Советник содержит:
- переменную Royal, которая равна № в первом столбце таблицы,если Royal<0 или Royal>7 то выпадет Пустая Рука,
- переменную SL =89; - уровень стоп-лосса в пунктах,
- переменные In_BUY и In_SELL - разрешают лонги и шорты- соответственно.
