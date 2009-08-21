В качестве примера взята простая переворотная система на индикаторе AMKA (AMKA_Expert). Уровень профита для следующей сделки устанавливается как среднее значение потенциальных прибылей последних ResultsPeriod виртуальных сделок. И это только в случае развития убыточной серии сделок. Если же развивается серия прибыльных сделок, то профит ставится как минимальное значение такого же ряда потенциальных прибылей. Аналогично рассчитывается уровень стопа - максимальное значение потенциального убытка или равен профиту плюс два спрэда. Подробнее в статьях - Советник с самотестом. Часть 1. и Часть 2.

Советник тестировался на ТФ Н1, периоде 01.01.2008 - 14.08.2009 с настройками по умолчанию.

EURUSD AMKA_Expert - оригинальный эксперт. Прибыли нет.

EURUSD AMKA_SelfTest_V2 - эксперт с самотестом, уже показана прибыль

GBPUSD - AMKA_Expert. Большая максимальная просадка

GBPUSD - AMKA_SelfTest_V2. Просадка уменьшена в 1.7 раза, а прибыль менее, чем в полтора.



