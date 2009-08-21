CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

AMKA_SelfTest - эксперт для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Просмотров:
7228
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В качестве примера взята простая переворотная система на индикаторе AMKA (AMKA_Expert). Уровень профита для следующей сделки устанавливается как среднее значение потенциальных прибылей последних ResultsPeriod виртуальных сделок. И это только в случае развития убыточной серии сделок. Если же развивается серия прибыльных сделок, то профит ставится как минимальное значение такого же ряда потенциальных прибылей. Аналогично рассчитывается уровень стопа - максимальное значение потенциального убытка или равен профиту плюс два спрэда. Подробнее в статьях - Советник с самотестом. Часть 1. и Часть 2.

Советник тестировался на ТФ Н1, периоде 01.01.2008 - 14.08.2009 с настройками по умолчанию.

EURUSD AMKA_Expert - оригинальный эксперт. Прибыли нет.

EURUSD AMKA_SelfTest_V2 - эксперт с самотестом, уже показана прибыль

GBPUSD - AMKA_Expert. Большая максимальная просадка

GBPUSD - AMKA_SelfTest_V2. Просадка уменьшена в 1.7 раза, а прибыль менее, чем в полтора.


MA-R-S-EUR-USD-H4-v2.mq4 MA-R-S-EUR-USD-H4-v2.mq4

Добавлены элементы Мартингейла

советник MA-R-S-EUR-USD-h4-5 советник MA-R-S-EUR-USD-h4-5

советник на EMA,RSI,STOCH (для дц с 5ю знаками). Пара EUR-USD период 4h.

Бинарная волна (The Binary Wave) Бинарная волна (The Binary Wave)

Композитные бинарные волны комбинируют несколько индивидуальных бинарных волн, чтобы проиллюстрировать Ваш анализ цены основанный на показаниях нескольких индикаторов.

Fine Fractals Fine Fractals

Индикатор фракталов высокой чувствительности.