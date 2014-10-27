CodeBaseРазделы
Spiral - скрипт для MetaTrader 4

Andrey Ziablytsev
Просмотров:
15196
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт рисует обычную спиральку на графике.

После запуска скрипта на графике, выделяем пунктирную линию и натягиваем на реперные точки.


Входные параметры:

  • DirectionBySun=true; //направление вращения спирали
  • K=1.618;                  //коэффициент расширения спирали
  • scale=0.1;                //соотношение Х/Y
  • ClearOnStop=true;    //удаляет все объекты по завершении работы скрипта
  • length=10000;          //длина спирали (количество отрезков)
  • width=1;                  //толщина линии
  • CoLoR=Blue;             //цвет

Все параметры можно задать как при запуске так и редактировать их в процессе работы редактируя описание пунктирной линии (см. видео)


 

Соответствие параметров:

исходный ==> короткое имя в строке свойств пунктирной палки

  • DirectionBySun=true;  ==> r/l
  • K=1.618;                   ==> K
  • scale=0.1;                 ==> S
  • ClearOnStop=true;     ==> clear
  • length=10000;           ==> length
  • width=1;                   ==> width
  • CoLoR=Blue;             ==> color

