Spiral - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15196
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт рисует обычную спиральку на графике.
После запуска скрипта на графике, выделяем пунктирную линию и натягиваем на реперные точки.
Входные параметры:
- DirectionBySun=true; //направление вращения спирали
- K=1.618; //коэффициент расширения спирали
- scale=0.1; //соотношение Х/Y
- ClearOnStop=true; //удаляет все объекты по завершении работы скрипта
- length=10000; //длина спирали (количество отрезков)
- width=1; //толщина линии
- CoLoR=Blue; //цвет
Все параметры можно задать как при запуске так и редактировать их в процессе работы редактируя описание пунктирной линии (см. видео)
Соответствие параметров:
исходный ==> короткое имя в строке свойств пунктирной палки
- DirectionBySun=true; ==> r/l
- K=1.618; ==> K
- scale=0.1; ==> S
- ClearOnStop=true; ==> clear
- length=10000; ==> length
- width=1; ==> width
- CoLoR=Blue; ==> color
