Скрипт рисует обычную спиральку на графике.

После запуска скрипта на графике, выделяем пунктирную линию и натягиваем на реперные точки.





Входные параметры:

DirectionBySun=true; //направление вращения спирали

K=1.618; //коэффициент расширения спирали

scale=0.1; //соотношение Х/Y

ClearOnStop=true; //удаляет все объекты по завершении работы скрипта

length=10000; //длина спирали (количество отрезков)

width=1; //толщина линии

CoLoR=Blue; //цвет

Все параметры можно задать как при запуске так и редактировать их в процессе работы редактируя описание пунктирной линии (см. видео)





Соответствие параметров:

исходный ==> короткое имя в строке свойств пунктирной палки