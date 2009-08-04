CodeBaseРазделы
Индикатор относительного положения валюты - индикатор для MetaTrader 4

Avals
Просмотров:
5942
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Идея рассчета относительного положения как в Стохастике. Есть период за которые рассчитывает максимум и минимум (локальные экстремумы) и положение цены закрытия бара относительно их - получаем какое-то значение. Теперь можно посчитать на другой валюте - где бы был курс если бы было тоже положение относительно экстремумов как и на другой валюте. Подобное положение рассчитывается для экстремумов различного порядка (кол-во задается в параметре multistep) и высчитываетс среднее положение. Валюта для которой рассчитывается положение задается в параметре Instr. Если валюта зеркальна относительно той на которую накладывается (например EURUSD и USDCHF) то надо параметр mirror установить в "true"

Например, на график фунта (зеленым линейное преставление) наложен этот индикатор для инструмента EURUSD (красным).

Способ торговли на схождение. В тренде есть опережающая валюта, которая раньше пробивает экстремумы и отстающая. Индикатор это демонстрирует. Сепаратная версия (гистограмма снизу) показывает величину отставания. На активном рынке при сложившимся тренде лучше покупать отстающую валюту на сокращение отставания. Также можно отслеживать групповое движение.

P.S. Параметр multistep лучше не задавать большим - много вычислений тормозит. При Параметре 6 например, используется 6 локальных экстремумов с периодами (2, 4, 8, 16, 32, 64)

