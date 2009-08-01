CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Oops v0.1 - эксперт для MetaTrader 4

Amayak
Просмотров:
3369
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник только для тестирования!!!

Каждый день при открытии новой свечи устанавливает 2 отложенных ордера на покупку и продажу на расстоянии Delta от цены открытия дневного бара.

Strategy Tester Report

Oops
iPForex-Server (Build 225)


Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период

День (D1) 2008.01.02 00:00 - 2008.09.30 00:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)

Модель

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры

lot=0.5; tp=100; sl=100; delta=100; mag_num=3374;

Баров в истории

1197

Смоделировано тиков

2006004

Качество моделирования

90.00%

Ошибки рассогласования графиков

0

Начальный депозит

10000.00

Чистая прибыль

24613.00

Общая прибыль

157343.00

Общий убыток

-132730.00

Прибыльность

1.19

Матожидание выигрыша

42.44

Абсолютная просадка

1037.00

Максимальная просадка

17116.00 (52.74%)

Относительная просадка

52.74% (17116.00)

Всего сделок

580

Короткие позиции (% выигравших)

290 (55.17%)

Длинные позиции (% выигравших)

290 (53.45%)

Прибыльные сделки (% от всех)

315 (54.31%)

Убыточные сделки (% от всех)

265 (45.69%)

Самая большая

прибыльная сделка

504.20

убыточная сделка

-509.80

Средняя

прибыльная сделка

499.50

убыточная сделка

-500.87

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль)

30 (15060.00)

непрерывных проигрышей (убыток)

20 (-10033.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей)

15060.00 (30)

непрерывный убыток (число проигрышей)

-10033.00 (20)

Средний

непрерывный выигрыш

9

непрерывный проигрыш

8

#property copyright "Copyright Amayak ©  2009"
#property link      "http://www.poka.net"

//---- input parameters
extern double       lot     = 0.1;
extern double       tp      = 100;
extern double       sl      = 100;
extern double       delta   = 100;
extern int          mag_num = 3374;

void start()
 {
  int kol_ords = OrdersTotal();
  int i,j;  
  if (!GlobalVariableCheck("kol_bar"))
      GlobalVariableSet("kol_bar",iBars("EURUSD",PERIOD_D1));
      
  if (GlobalVariableGet("kol_bar") != iBars("EURUSD",PERIOD_D1))
    {
     for (i = kol_ords ; i >= 0; i--)
      {
       for (j=0; j < 5; j++)
         if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
             break;
         
       
        if (OrderSymbol()==Symbol())
           if ((OrderType()==OP_BUYSTOP) || (OrderType()==OP_SELLSTOP))
            if (OrderMagicNumber()==mag_num)
                for (j=0; j<5; j++)
                  if (OrderDelete(OrderTicket(),CLR_NONE)==true)
                     break;
      }
      
      for (j=0; j<5; j++)
         if (OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,Open[0]+delta*Point,3,Open[0]+(delta-sl)*Point,Open[0]+(delta+tp)*Point,NULL,mag_num,0,Green)!=true)
             continue;
          else
             break;


      for (j=0; j<5; j++)
         if (OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,Open[0]-delta*Point,3,Open[0]-(delta-sl)*Point,Open[0]-(delta+tp)*Point,NULL,mag_num,0,Red)!=true)
             continue;
          else
             break;
             
                    
      GlobalVariableSet("kol_bar",iBars("EURUSD",PERIOD_D1));
   
    }
  return;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Exp - CloseIfProfitandLoss Exp - CloseIfProfitandLoss

Закрывает ордера при пересечении определенной границы прибыли или убыка, полезен если Вы ушли на работу.

CCI_arrow CCI_arrow

Стрелочный индикатор основанный на двух CCI с различными периодами

Gena v.2.4 Gena v.2.4

В определенное время устанавливаются два стоповых ордера.

Pinball machine Pinball machine

генератор псевдослучайных чисел