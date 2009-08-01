Ставь лайки и следи за новостями
Советник только для тестирования!!!
Каждый день при открытии новой свечи устанавливает 2 отложенных ордера на покупку и продажу на расстоянии Delta от цены открытия дневного бара.
Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
День (D1) 2008.01.02 00:00 - 2008.09.30 00:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
Модель
Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры
lot=0.5; tp=100; sl=100; delta=100; mag_num=3374;
Баров в истории
1197
Смоделировано тиков
2006004
Качество моделирования
90.00%
Ошибки рассогласования графиков
0
Начальный депозит
10000.00
Чистая прибыль
24613.00
Общая прибыль
157343.00
Общий убыток
-132730.00
Прибыльность
1.19
Матожидание выигрыша
42.44
Абсолютная просадка
1037.00
Максимальная просадка
17116.00 (52.74%)
Относительная просадка
52.74% (17116.00)
Всего сделок
580
Короткие позиции (% выигравших)
290 (55.17%)
Длинные позиции (% выигравших)
290 (53.45%)
Прибыльные сделки (% от всех)
315 (54.31%)
Убыточные сделки (% от всех)
265 (45.69%)
Самая большая
прибыльная сделка
504.20
убыточная сделка
-509.80
Средняя
прибыльная сделка
499.50
убыточная сделка
-500.87
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
30 (15060.00)
непрерывных проигрышей (убыток)
20 (-10033.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
15060.00 (30)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-10033.00 (20)
Средний
непрерывный выигрыш
9
непрерывный проигрыш
8
#property copyright "Copyright Amayak © 2009"
#property link "http://www.poka.net"
//---- input parameters
extern double lot = 0.1;
extern double tp = 100;
extern double sl = 100;
extern double delta = 100;
extern int mag_num = 3374;
void start()
{
int kol_ords = OrdersTotal();
int i,j;
if (!GlobalVariableCheck("kol_bar"))
GlobalVariableSet("kol_bar",iBars("EURUSD",PERIOD_D1));
if (GlobalVariableGet("kol_bar") != iBars("EURUSD",PERIOD_D1))
{
for (i = kol_ords ; i >= 0; i--)
{
for (j=0; j < 5; j++)
if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true)
break;
if (OrderSymbol()==Symbol())
if ((OrderType()==OP_BUYSTOP) || (OrderType()==OP_SELLSTOP))
if (OrderMagicNumber()==mag_num)
for (j=0; j<5; j++)
if (OrderDelete(OrderTicket(),CLR_NONE)==true)
break;
}
for (j=0; j<5; j++)
if (OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,Open[0]+delta*Point,3,Open[0]+(delta-sl)*Point,Open[0]+(delta+tp)*Point,NULL,mag_num,0,Green)!=true)
continue;
else
break;
for (j=0; j<5; j++)
if (OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,Open[0]-delta*Point,3,Open[0]-(delta-sl)*Point,Open[0]-(delta+tp)*Point,NULL,mag_num,0,Red)!=true)
continue;
else
break;
GlobalVariableSet("kol_bar",iBars("EURUSD",PERIOD_D1));
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
