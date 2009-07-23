CodeBaseРазделы
Индикаторы

3 in 1: Stoch + CCI + RSI - индикатор для MetaTrader 4

Erick Mustaf
Просмотров:
30751
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Используются весьма полезные характеистики этих трех индикаторов, но в одном "флаконе". Идея проста: берется взвешенная сумма трех индикаторов:

(Stoc - 50)*(1-w1-w2) + (RSI - 50)*w1 + CCI * w2,

где w1, w2 веса RSI и CCI соответственно

Параметры:

weight_cci - вес CCI (от 0 до 1)

weight_rsi - вес RSI (от 0 до 1)

CCI - период CCI

RSI - период RSI

St_K - период Stoch K%

St_S - период Stoch S%

FastMA - период первой машки

SlowMA - период второй машки

Картинка:




Советы:
  • Следите за диверами;
  • Определяйте разгон тренда, импульса;
  • Отрегулируйте развесовку индикаторов: если, например, weight_cci=weight_rsi=0, то будет показывать только отцентрированный стох; если, например, weight_cci=0, а weight_rsi=1, то будет показывать только отцентрированный rsi, и т.д.
  • Эксперементируйте!
