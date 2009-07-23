Ставь лайки и следи за новостями
3 in 1: Stoch + CCI + RSI - индикатор для MetaTrader 4
Используются весьма полезные характеистики этих трех индикаторов, но в одном "флаконе". Идея проста: берется взвешенная сумма трех индикаторов:
(Stoc - 50)*(1-w1-w2) + (RSI - 50)*w1 + CCI * w2,
где w1, w2 веса RSI и CCI соответственно
Параметры:
weight_cci - вес CCI (от 0 до 1)
weight_rsi - вес RSI (от 0 до 1)
CCI - период CCI
RSI - период RSI
St_K - период Stoch K%
St_S - период Stoch S%
FastMA - период первой машки
SlowMA - период второй машки
Картинка:
Советы:
- Следите за диверами;
- Определяйте разгон тренда, импульса;
- Отрегулируйте развесовку индикаторов: если, например, weight_cci=weight_rsi=0, то будет показывать только отцентрированный стох; если, например, weight_cci=0, а weight_rsi=1, то будет показывать только отцентрированный rsi, и т.д.
- Эксперементируйте!
