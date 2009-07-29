Индикатор по А. Элдеру - импульсная система, см. лит-ру "Трейдинг с доктором Элдером". Не система игры,зеленая - бай, красная - селл, но система цензуры, подробнее у автора, см. также "видеосеминар с доктором Элдером".



Индикатор рисует три вида линий гистограммы:

Красная - запрет игры на повышение, с возможностью фиксации прибыли.

Зеленая - запрет игры на понижение, с возможностью фиксации прибыли.

Синяя (серая)- снятие запрета.











Показания данной гистограммы построены на основе значений двух индикаторов - сс и макда. СС представляет собой инерцию, макд - силу ценового движения. Если они направлены в одну сторону, то бар гистограммы либо зеленый - если они растут, либо красный - если они убывают, иначе бар гистограммы - серый.В коде строки закоментированы. Использование в обязательном порядке совместно с другими индикаторами.



Преимущества: ловит в самом начале любой значимый тренд, но при этом необходима фильтрация с помощью др. индикаторов.



Во флэте - льет(при быстрых переходах с зеленого на красное с красное на зеленое - при 1-ом,2-х барах либо красного либо зеленого) - при желании потестите, посмотрите. Есть довольно успешные участки.

Сам индикатор импульсмодифи рисует лишь один правый бар, при тестировании на истории и работе в реальном времени - этого

достаточно, по окончанию тестирования на всей истории бары гистограммы также прорисованы.

В коде индикатора происходит разбивка по буферам



ExtBuffer0[]=3 - это синий

ExtBuffer1[]= 4 - это зеленый - запрет на продажу

ExtBuffer2[] = 2 - это красный - запрет на покупку





Обращение из советника к значениям данных массивов может быть



осуществлена следующим образом:



привожу кусок кода обращения к значениям данного индикатора из инклюда



эксперта, например





// Внешние переменные impuls: extern int Period_Ema1 = 13 ; extern int Period_Macd1 = 12 ; extern int Period_Macd2 = 26 ; extern int Period_Macd3 = 9 ; //------------------------------------------------------------- 3 -- int Criterion ( ) // Пользовательская функция { // Параметры индикат impuls (передаваемые переменные в индикатор): int PEma = Period_Ema1 ; int PM1 = Period_Macd1 ; int PM2 = Period_Macd2 ; int PM3 = Period_Macd3 ; //--------------------------------------------------------------- 4 -- double Level_0 = 0 ; // переменная со значением синей (серой) линии гистограммы индикатора - 3 double Level_1 = 0 ; // зеленая - 4 double Level_2 = 0 ; // красная линия гистограммы - 2 Level_0 = iCustom ( NULL , 0 , "impulsmodify" , PEma , PM1 , PM2 , PM3 , 0 , 1 ) ; // получение значений параметров индикатора // (синяя линия гистограммы либо есть - то 3, либо нет - 0) Level_1 = iCustom ( NULL , 0 , "impulsmodify" , PEma , PM1 , PM2 , PM3 , 1 , 1 ) ; //если есть зеленая, то 4, иначе 0 Level_2 = iCustom ( NULL , 0 , "impulsmodify" , PEma , PM1 , PM2 , PM3 , 2 , 1 ) ; //если красная - то 2, иначе 0. //--------------------------------------------------------------- 5 -- // Вычисление торговых критериев if ( Level_1 = = 4 ) return ( 10 ) ; // Открытие Buy if ( Level_2 = = 2 ) return ( 20 ) ; // Открытие Sell

Переменным Level_0,1,2 - присваивается текущее состояние гистограммы на первом баре. После чего эти значения можно использовать у себя в эксперте...(см. вычисление торговых критериев). При гисторгамме синий на 0-ом баре индикатора - переменная Level_0 = 3, при гистограмме зеленый цвет - Level_1 = 4, при гистограмме красный - Level_2 = 2.

Для визуального отображения дополнительно на график цены поставить индикатор импульс.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА.

ПРИ НАЛИЧИИ ВРЕМЕНИ ОСТАВЛЯТЬ ВАШ КОММЕНТАРИЙ, ПОЖЕЛАНИЯ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.



