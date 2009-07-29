CodeBaseРазделы
Индикаторы

impulsmodify.mq4 - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор по А. Элдеру - импульсная система, см. лит-ру "Трейдинг с доктором Элдером". Не система игры,зеленая - бай, красная - селл, но система цензуры, подробнее у автора, см. также "видеосеминар с доктором Элдером".

Индикатор рисует три вида линий гистограммы:
Красная - запрет игры на повышение, с возможностью фиксации прибыли.
Зеленая - запрет игры на понижение, с возможностью фиксации прибыли.
Синяя (серая)- снятие запрета.






Показания данной гистограммы построены на основе значений двух индикаторов - сс и макда. СС представляет собой инерцию, макд - силу ценового движения. Если они направлены в одну сторону, то бар гистограммы либо зеленый - если они растут, либо красный - если они убывают, иначе бар гистограммы - серый.В коде строки закоментированы. Использование в обязательном порядке совместно с другими индикаторами.

Преимущества: ловит в самом начале любой значимый тренд, но при этом необходима фильтрация с помощью др. индикаторов.

Во флэте - льет(при быстрых переходах с зеленого на красное с красное на зеленое - при 1-ом,2-х барах либо красного либо зеленого) - при желании потестите, посмотрите. Есть довольно успешные участки.

Сам индикатор импульсмодифи рисует лишь один правый бар, при тестировании на истории и работе в реальном времени - этого

достаточно, по окончанию тестирования на всей истории бары гистограммы также прорисованы.

В коде индикатора происходит разбивка по буферам

ExtBuffer0[]=3 - это синий
ExtBuffer1[]= 4 - это зеленый - запрет на продажу
ExtBuffer2[] = 2 - это красный - запрет на покупку


Обращение из советника к значениям данных массивов может быть

осуществлена следующим образом:

привожу кусок кода обращения к значениям данного индикатора из инклюда

эксперта, например 

// Внешние переменные impuls:
extern int Period_Ema1=13;
extern int Period_Macd1=12;
extern int Period_Macd2=26;
extern int Period_Macd3=9;

//------------------------------------------------------------- 3 --
int Criterion()                          // Пользовательская функция
  {
    
    // Параметры  индикат impuls (передаваемые переменные в индикатор):       
    int PEma = Period_Ema1;    
    int PM1= Period_Macd1;  
    int PM2= Period_Macd2;  
    int PM3= Period_Macd3; 
       
   //--------------------------------------------------------------- 4 --
        
    double Level_0= 0;   // переменная со значением синей (серой) линии гистограммы индикатора - 3
    double Level_1= 0;   // зеленая - 4
    double Level_2= 0;   // красная линия гистограммы - 2
           
    Level_0=iCustom(NULL,0,"impulsmodify", PEma, PM1,PM2, PM3, 0,1);   // получение значений параметров индикатора   
   // (синяя линия  гистограммы либо есть - то 3, либо нет - 0) 
    Level_1=iCustom(NULL,0,"impulsmodify",PEma, PM1,PM2, PM3,1,1);     //если есть зеленая, то 4, иначе 0  
    Level_2=iCustom(NULL,0,"impulsmodify",PEma, PM1,PM2, PM3,2,1);     //если красная - то 2, иначе 0.
    
   //--------------------------------------------------------------- 5 --
         
  // Вычисление торговых критериев
     
      
      if  (Level_1 == 4)
      return (10);                                    // Открытие Buy   
     
     
      if  ( Level_2 == 2)
      return (20);                                    // Открытие Sell  

Переменным Level_0,1,2 - присваивается текущее состояние гистограммы на первом баре. После чего эти значения можно использовать у себя в эксперте...(см. вычисление торговых критериев). При гисторгамме синий на 0-ом баре индикатора - переменная Level_0 = 3, при гистограмме зеленый цвет - Level_1 = 4, при гистограмме красный - Level_2 = 2.

Для визуального отображения дополнительно на график цены поставить индикатор импульс.

                                                                             УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА. 

ПРИ НАЛИЧИИ ВРЕМЕНИ ОСТАВЛЯТЬ ВАШ КОММЕНТАРИЙ, ПОЖЕЛАНИЯ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.

