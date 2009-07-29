Ставь лайки и следи за новостями
impulsmodify.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
5475
Индикатор по А. Элдеру - импульсная система, см. лит-ру "Трейдинг с доктором Элдером". Не система игры,зеленая - бай, красная - селл, но система цензуры, подробнее у автора, см. также "видеосеминар с доктором Элдером".
Индикатор рисует три вида линий гистограммы:
Красная - запрет игры на повышение, с возможностью фиксации прибыли.
Зеленая - запрет игры на понижение, с возможностью фиксации прибыли.
Синяя (серая)- снятие запрета.
Показания данной гистограммы построены на основе значений двух индикаторов - сс и макда. СС представляет собой инерцию, макд - силу ценового движения. Если они направлены в одну сторону, то бар гистограммы либо зеленый - если они растут, либо красный - если они убывают, иначе бар гистограммы - серый.В коде строки закоментированы. Использование в обязательном порядке совместно с другими индикаторами.
Преимущества: ловит в самом начале любой значимый тренд, но при этом необходима фильтрация с помощью др. индикаторов.
Во флэте - льет(при быстрых переходах с зеленого на красное с красное на зеленое - при 1-ом,2-х барах либо красного либо зеленого) - при желании потестите, посмотрите. Есть довольно успешные участки.
Сам индикатор импульсмодифи рисует лишь один правый бар, при тестировании на истории и работе в реальном времени - этого
достаточно, по окончанию тестирования на всей истории бары гистограммы также прорисованы.
В коде индикатора происходит разбивка по буферам
ExtBuffer0[]=3 - это синий
ExtBuffer1[]= 4 - это зеленый - запрет на продажу
ExtBuffer2[] = 2 - это красный - запрет на покупку
Обращение из советника к значениям данных массивов может быть
осуществлена следующим образом:
привожу кусок кода обращения к значениям данного индикатора из инклюда
эксперта, например
// Внешние переменные impuls: extern int Period_Ema1=13; extern int Period_Macd1=12; extern int Period_Macd2=26; extern int Period_Macd3=9; //------------------------------------------------------------- 3 -- int Criterion() // Пользовательская функция { // Параметры индикат impuls (передаваемые переменные в индикатор): int PEma = Period_Ema1; int PM1= Period_Macd1; int PM2= Period_Macd2; int PM3= Period_Macd3; //--------------------------------------------------------------- 4 -- double Level_0= 0; // переменная со значением синей (серой) линии гистограммы индикатора - 3 double Level_1= 0; // зеленая - 4 double Level_2= 0; // красная линия гистограммы - 2 Level_0=iCustom(NULL,0,"impulsmodify", PEma, PM1,PM2, PM3, 0,1); // получение значений параметров индикатора // (синяя линия гистограммы либо есть - то 3, либо нет - 0) Level_1=iCustom(NULL,0,"impulsmodify",PEma, PM1,PM2, PM3,1,1); //если есть зеленая, то 4, иначе 0 Level_2=iCustom(NULL,0,"impulsmodify",PEma, PM1,PM2, PM3,2,1); //если красная - то 2, иначе 0. //--------------------------------------------------------------- 5 -- // Вычисление торговых критериев if (Level_1 == 4) return (10); // Открытие Buy if ( Level_2 == 2) return (20); // Открытие Sell
Переменным Level_0,1,2 - присваивается текущее состояние гистограммы на первом баре. После чего эти значения можно использовать у себя в эксперте...(см. вычисление торговых критериев). При гисторгамме синий на 0-ом баре индикатора - переменная Level_0 = 3, при гистограмме зеленый цвет - Level_1 = 4, при гистограмме красный - Level_2 = 2.
Для визуального отображения дополнительно на график цены поставить индикатор импульс.
