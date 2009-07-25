Описание:

1)Показывает доступное количество сделок, при определенном залоге и требуемом количестве лотов, с определенным стоп-лосс и учетом спрэда.

При количестве доступных сделок менее 3 окрашивается в красный цвет.

При количестве доступных сделок более 10 окрашивается в зеленый цвет.

При количестве доступных сделок более 999 окрашивается в желтый цвет.

(считает до 999сделок)

2)Показывает доступное количество лотов при определенном залоге, с учетом спрэда.

Смысл индикатора в том, что всегда используется стоп-лосс в 15 (и.т.д.) пунктов, что дает при 8 проигрышных сделках баланс -1200$, и 2 выигрошных (по 60 пунктов) +1200$, ИТОГО: 0$ на балансе.

Неплохо работает в связке с StopLoss Mover.mq4 (выбранного в качестве советника, находится на сайте), при его доработке в плане добавления пункта выбора уроня стоп-лосс.

Картинка:

Основные параметры:

Залог_от_баланса = 80; Обьем = 1; Стоп_лосс = 15;

Currency2(5) - более свежая версия для валютных пар с пятью знаками с следующими изменениями:

добавлением небольших часиков и окрашивании часиков при приближении и наступлении времени публикования Межбанковских валютных курсов в зеленый, желтый и красный цвета., добавлено отображение количесва прибыльных/убыточных пунктов при открытой позиции (с делением на 10 - кому не нравиться деление на 10 заменить делитель в коде на 1).



