Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Currency2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3873
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
1)Показывает доступное количество сделок, при определенном залоге и требуемом количестве лотов, с определенным стоп-лосс и учетом спрэда.
При количестве доступных сделок менее 3 окрашивается в красный цвет.
При количестве доступных сделок более 10 окрашивается в зеленый цвет.
При количестве доступных сделок более 999 окрашивается в желтый цвет.
(считает до 999сделок)
2)Показывает доступное количество лотов при определенном залоге, с учетом спрэда.
Смысл индикатора в том, что всегда используется стоп-лосс в 15 (и.т.д.) пунктов, что дает при 8 проигрышных сделках баланс -1200$, и 2 выигрошных (по 60 пунктов) +1200$, ИТОГО: 0$ на балансе.
Неплохо работает в связке с StopLoss Mover.mq4 (выбранного в качестве советника, находится на сайте), при его доработке в плане добавления пункта выбора уроня стоп-лосс.
Картинка:
Основные параметры:
Залог_от_баланса = 80; Обьем = 1; Стоп_лосс = 15;
Currency2(5) - более свежая версия для валютных пар с пятью знаками с следующими изменениями:
добавлением небольших часиков и окрашивании часиков при приближении и наступлении времени публикования Межбанковских валютных курсов в зеленый, желтый и красный цвета., добавлено отображение количесва прибыльных/убыточных пунктов при открытой позиции (с делением на 10 - кому не нравиться деление на 10 заменить делитель в коде на 1).
Неплохо показывает дивергенции, импульсы и циклы.ZeroLag_MACD-OsMA(AM)
Интерпретация индикатора ZeroLag_MACD.
По баготочисельних побажаннях доданий Stop Loss.impulsmodify.mq4
Индикатор по импульсной системе А.Элдера с комментариями по порядку обращения к параметрам из советника.