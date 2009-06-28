Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
w35260_ws_MA_or_SDL - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5322
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
вот что получилось:
Slope Direction Line + w35260
Moving Average + w35260:
Slope Direction Line и w35260_Colored скачать можна тут
Настройки:
int w_period1 |
int w_price1 |
int w_mode1 | => параметры w35260_Colored.
int w_period2 |
int w_price2 |
int w_mode2 |
------------------------------------------------------
bool MA => true - Moving Average / false - SDL.
------------------------------------------------------
int ma_period |
int ma_price |=> параметры MA.
int ma_mode |
------------------------------------------------------
int sl_period |
int sl_price |=> параметры SDL.
int sl_mode |
------------------------------------------------------
int dev => когда работаем с парами JPY/XXX(XXX/JPY) пишем 100, в других случаях 1.
Советы:
"Не важно, судьба тебе начертана или ты ее пишешь сам, важно верить в последнее. "
Скрипт для быстрой разметки графика вертикальными линиями времениA Tool: Horizontal Grid Plotter
Скрипт для быстрой разметки графика ценовыми линиями
Мультивалютный советник для торговли по новостям.0-0-TANGO
Принцип основан на индикаторе RSI при использовании дивергенции и конвергенции.