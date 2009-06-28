CodeBaseРазделы
Индикаторы

w35260_ws_MA_or_SDL - индикатор для MetaTrader 4

igor
5322
(2)
вот что получилось:

Slope Direction Line + w35260


eurusd M30

Moving Average + w35260:


eurusd M30

Slope Direction Line и w35260_Colored скачать можна тут


Настройки:

int w_period1 |
int w_price1 |
int w_mode1 | => параметры w35260_Colored.
int w_period2 |
int w_price2 |
int w_mode2 |

------------------------------------------------------

bool MA => true - Moving Average / false - SDL.

------------------------------------------------------

int ma_period |
int ma_price |=> параметры MA.
int ma_mode |

------------------------------------------------------

int sl_period |
int sl_price |=> параметры SDL.
int sl_mode |

------------------------------------------------------

int dev => когда работаем с парами JPY/XXX(XXX/JPY) пишем 100, в других случаях 1.


Советы:

е важно, судьба тебе начертана или ты ее пишешь сам, важно верить в последнее. "

