вот что получилось:

Slope Direction Line + w35260





eurusd M30

Moving Average + w35260:



eurusd M30

Slope Direction Line и w35260_Colored скачать можна тут





Настройки:

int w_period1 |

int w_price1 |

int w_mode1 | => параметры w35260_Colored.

int w_period2 |

int w_price2 |

int w_mode2 |

------------------------------------------------------

bool MA => true - Moving Average / false - SDL.

------------------------------------------------------

int ma_period |

int ma_price |=> параметры MA.

int ma_mode |



------------------------------------------------------

int sl_period |

int sl_price |=> параметры SDL.

int sl_mode |

------------------------------------------------------

int dev => когда работаем с парами JPY/XXX(XXX/JPY) пишем 100, в других случаях 1.





Советы:

