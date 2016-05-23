Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
HardLevels - indicador para MetaTrader 4
- 787
Descrição:
Há muitos indicadores que mostram níveis de apoio/resistência. Este é um deles.
Ele permite usar vários timeframes e tem muitas opções para personalização.
Ele também inclui um filtro para exibir os níveis mais significativos.
Descrição completa aqui...
