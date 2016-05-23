CodeBaseSeções
HardLevels - indicador para MetaTrader 4

Rafal Dubiel | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Descrição:

Há muitos indicadores que mostram níveis de apoio/resistência. Este é um deles.

Ele permite usar vários timeframes e tem muitas opções para personalização.

Ele também inclui um filtro para exibir os níveis mais significativos.

Descrição completa aqui...



Nota para editores:

Este indicador é uma tradução espelhada da versão em inglês.

Se você tiver dúvidas ou sugestões para o autor, é melhor perguntá-las nos comentários da versão original ou entrar em contato pessoalmente com o autor.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8963

