CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Гистограмма объемов другая интерпретация - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
14226
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: infinum13 (идея DrShumiloff).

Изначально индикатор выглядел вот так: https://www.mql5.com/ru/code/8920. Но мне не понравилось, что весь объём свечки фокусируется только в точке закрытия свечи. Я распределил объём за свечу по всей свечке. Причём в "хвостиках" взял двойной объём (так как цена там двигалась два раза как минимум). Конечно, при полной тиковой истории картина будет несколько иная (надо посмотреть). Но первое представление о движении пары (уровни поддержки, пробитие уровней) можно сделать на основе этого индикатора.

Индикатор рисуется на основе завершённых свечей.



Советы:

  • Рекомендую использовать период М1. Параметр Period_ind - на ваше усмотрение.
Precipice Precipice

Советник рандомно моделирует решение типовой вероятностной задачи "На краю пропасти."

ytg_Multi_Stoch ytg_Multi_Stoch

Мультивалютный советник на индикаторе Stochastic.

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

Эксперт работает на основе индекаторов МА, ОsМа, RVi

MacdACSignals MacdACSignals

Сигнальный индикатор на основе стандартных индикаторов Macd и АС.