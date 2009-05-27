Автор: infinum13 (идея DrShumiloff).

Изначально индикатор выглядел вот так: https://www.mql5.com/ru/code/8920. Но мне не понравилось, что весь объём свечки фокусируется только в точке закрытия свечи. Я распределил объём за свечу по всей свечке. Причём в "хвостиках" взял двойной объём (так как цена там двигалась два раза как минимум). Конечно, при полной тиковой истории картина будет несколько иная (надо посмотреть). Но первое представление о движении пары (уровни поддержки, пробитие уровней) можно сделать на основе этого индикатора.

Индикатор рисуется на основе завершённых свечей.









Советы: