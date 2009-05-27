Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Гистограмма объемов другая интерпретация - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14226
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: infinum13 (идея DrShumiloff).
Изначально индикатор выглядел вот так: https://www.mql5.com/ru/code/8920. Но мне не понравилось, что весь объём свечки фокусируется только в точке закрытия свечи. Я распределил объём за свечу по всей свечке. Причём в "хвостиках" взял двойной объём (так как цена там двигалась два раза как минимум). Конечно, при полной тиковой истории картина будет несколько иная (надо посмотреть). Но первое представление о движении пары (уровни поддержки, пробитие уровней) можно сделать на основе этого индикатора.
Индикатор рисуется на основе завершённых свечей.
Советы:
- Рекомендую использовать период М1. Параметр Period_ind - на ваше усмотрение.
Советник рандомно моделирует решение типовой вероятностной задачи "На краю пропасти."ytg_Multi_Stoch
Мультивалютный советник на индикаторе Stochastic.
Эксперт работает на основе индекаторов МА, ОsМа, RViMacdACSignals
Сигнальный индикатор на основе стандартных индикаторов Macd и АС.