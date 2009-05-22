Ставь лайки и следи за новостями
+ind_MA_RSI_MACD_v.7 - индикатор для MetaTrader 4
- 12021
Показывает сигналы на покупку и на продажу. Толстая стрелка первый сигнал, тонкая повторный. Использует Сигналы MACD и MA_RSI.mq4
сигнал на продажу... ммм... ждем закрытие бара...
дождались закрытия бара... принимаем решение...
Спустя несколько минут....
Перерисовывание не замечал.
Советы:
- Желательно дождаться закрытие бара, что бы не мигало : )
- RSIPeriod- по вашему усмотрению.
- MAPeriod- по вашему усмотрению.
- На разных парах и Таймфреймах подберите свои настройки.
- Подтверждение сигнала смотрите на меньшем таймфрейме.
- Стопы и трейлинг, не помешает.
- Обязательно установите MA_RSI.mq4 в папку с индикаторами \experts\indicators\ и перезагрузите терминал.
Предложения, по улучшению выкладывайте, коли череп не жмут :) И не упрекайте строго только учусь индикаторы ваять граальные ... )))
