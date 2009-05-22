CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

+ind_MA_RSI_MACD_v.7 - индикатор для MetaTrader 4

alex2474
Просмотров:
12021
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Показывает сигналы на покупку и на продажу. Толстая стрелка первый сигнал, тонкая повторный. Использует Сигналы MACD и MA_RSI.mq4

сигнал на продажу... ммм... ждем закрытие бара...


дождались закрытия бара... принимаем решение...


Спустя несколько минут....


Перерисовывание не замечал.

Советы:

  • Желательно дождаться закрытие бара, что бы не мигало : )
  • RSIPeriod- по вашему усмотрению.
  • MAPeriod- по вашему усмотрению.
  • На разных парах и Таймфреймах подберите свои настройки.
  • Подтверждение сигнала смотрите на меньшем таймфрейме.
  • Стопы и трейлинг, не помешает.
  • Обязательно установите MA_RSI.mq4 в папку с индикаторами \experts\indicators\ и перезагрузите терминал.

Предложения, по улучшению выкладывайте, коли череп не жмут :) И не упрекайте строго только учусь индикаторы ваять граальные ... )))


Day_Traiding_PAMXA Day_Traiding_PAMXA

Переделанный Day_Traiding. На тестере за 2009 работает отлично. Тайфрейм D1. Используемые графики: AO, ADX и Stochastic.

Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов Экстраполятор средней на основе sinc вейвлетов

К ряду цен подгоняются sinc вейвлеты, который затем экстраполируются в будущее на заданное количество баров

ytg_Multi_Stoch ytg_Multi_Stoch

Мультивалютный советник на индикаторе Stochastic.

Precipice Precipice

Советник рандомно моделирует решение типовой вероятностной задачи "На краю пропасти."