Показывает сигналы на покупку и на продажу. Толстая стрелка первый сигнал, тонкая повторный. Использует Сигналы MACD и MA_RSI.mq4

сигнал на продажу... ммм... ждем закрытие бара...

дождались закрытия бара... принимаем решение...





Спустя несколько минут....





Перерисовывание не замечал.

Советы:

Желательно дождаться закрытие бара, что бы не мигало : )

RSIPeriod- по вашему усмотрению.



MAPeriod- по вашему усмотрению.

На разных парах и Таймфреймах подберите свои настройки.

Подтверждение сигнала смотрите на меньшем таймфрейме.



Стопы и трейлинг, не помешает.

Обязательно установите MA_RSI.mq4 в папку с индикаторами \experts\indicators\ и перезагрузите терминал.



Предложения, по улучшению выкладывайте, коли череп не жмут :) И не упрекайте строго только учусь индикаторы ваять граальные ... )))





