Советники

Day_Traiding_PAMXA - эксперт для MetaTrader 4

PAMXA
Просмотров:
5478
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Сразу хочу предупредить это мой первый советник Day_Traiding_PAMXA.

Я взял за основу Day_Traiding изменил используемые графики и добавил автоматическое увеличение объема покупаемого ордера. Все хорошо, но есть проблемка - он довольно редко делает покупки и как увеличить это количество пока не придумал. Может кто подскажет умную мыслю, только не сильно заумно)))


График с тестера за 2009 год

Такие показания графика только на таймфрейме D1. Использованая пара - eurusd

Отчет тестера

