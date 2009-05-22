Сразу хочу предупредить это мой первый советник Day_Traiding_PAMXA.

Я взял за основу Day_Traiding изменил используемые графики и добавил автоматическое увеличение объема покупаемого ордера. Все хорошо, но есть проблемка - он довольно редко делает покупки и как увеличить это количество пока не придумал. Может кто подскажет умную мыслю, только не сильно заумно)))





График с тестера за 2009 год

Такие показания графика только на таймфрейме D1. Использованая пара - eurusd

Отчет тестера