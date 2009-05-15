CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

CCI_TRADER_2.2_Saby_Nail - эксперт для MetaTrader 4

Nail Murtazin
Просмотров:
4584
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Попытка объеденить измененный советник Чеботарева В. со своими, написанными на заказ...

Но т.к. програмированием не владею - выходят ошибки 4107, 4108.
В связи с чем используется не весь потенциал, заложенный в советник...(Не все ордера срабатывают)
Может кто исправит?

Strategy Tester Report
CCI_TRADER_2.1+Мои 2 советника
EGlobal-Demo (Build 223)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2009.03.10 01:45 - 2009.05.15 07:41 (2009.01.01 - 2009.05.16)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры OpenT=50; Lot=0.6; Lot2=0.5; TakeProfit=410; StopLoss=150; N_MaxBar=1000; Delta=50000; t="Настройки индикаторов"; period=580; L1=100; L2=240; L3=300; L4=250; L5=270; L6=280; slippage=3;
Баров в истории 66238 Смоделировано тиков 1361890 Качество моделирования 24.96%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 11108.95 Общая прибыль 17124.71 Общий убыток -6015.76
Прибыльность 2.85 Матожидание выигрыша 308.58
Абсолютная просадка 3272.11 Максимальная просадка 4100.95 (37.87%) Относительная просадка 37.87% (4100.95)
Всего сделок 36 Короткие позиции (% выигравших) 22 (68.18%) Длинные позиции (% выигравших) 14 (64.29%)
Прибыльные сделки (% от всех) 24 (66.67%) Убыточные сделки (% от всех) 12 (33.33%)
Самая большая прибыльная сделка 2050.00 убыточная сделка -1320.66
Средняя прибыльная сделка 713.53 убыточная сделка -501.31
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (7930.99) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-3501.95)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 7930.99 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -3501.95 (5)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш

2


Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.03.10 09:45 buy 1 0.50 1.2722 1.2572 1.3132
2 2009.03.12 07:43 close 1 0.50 1.2781 1.2572 1.3132 289.84 10289.84
3 2009.03.12 07:43 sell 2 0.50 1.2782 1.2932 1.2372
4 2009.03.12 07:43 sell 3 0.60 1.2782 6.2869 1.2372
5 2009.03.12 20:15 close 2 0.50 1.2894 1.2932 1.2372 -560.00 9729.84
6 2009.03.12 20:50 close 3 0.60 1.2927 6.2869 1.2372 -870.00 8859.84
7 2009.03.12 20:50 buy 4 0.50 1.2928 1.2778 1.3338
8 2009.03.13 08:04 close 4 0.50 1.2868 1.2778 1.3338 -301.29 8558.55
9 2009.03.13 08:04 sell 5 0.50 1.2867 1.3017 1.2457
10 2009.03.13 08:04 sell 6 0.60 1.2867 6.2941 1.2457
11 2009.03.13 09:22 close 5 0.50 1.2957 1.3017 1.2457 -450.00 8108.55
12 2009.03.18 13:27 close 6 0.60 1.3086 6.2941 1.2457 -1320.66 6787.89
13 2009.03.18 13:27 buy 7 0.50 1.3087 1.2937 1.3497
14 2009.03.18 20:59 t/p 7 0.50 1.3497 1.2937 1.3497 2050.00 8837.89
15 2009.03.18 20:59 buy 8 0.50 1.3499 1.3349 1.3909
16 2009.03.20 02:59 close 8 0.50 1.3616 1.3349 1.3909 579.84 9417.73
17 2009.03.20 02:59 sell 9 0.50 1.3615 1.3765 1.3205
18 2009.03.20 02:59 sell 10 0.60 1.3615 6.3734 1.3205
19 2009.03.20 08:39 close 9 0.50 1.3696 1.3765 1.3205 -405.00 9012.73
20 2009.03.23 00:00 close 10 0.60 1.3657 6.3734 1.3205 -254.22 8758.51
21 2009.03.23 00:00 buy 11 0.50 1.3655 1.3505 1.4065
22 2009.03.23 13:20 close 11 0.50 1.3589 1.3505 1.4065 -330.00 8428.51
23 2009.03.23 13:20 sell 12 0.50 1.3590 1.3740 1.3180
24 2009.03.23 13:20 sell 13 0.60 1.3590 6.3735 1.3180
25 2009.03.25 11:42 close 12 0.50 1.3528 1.3740 1.3180 306.30 8734.81
26 2009.03.25 14:58 close 13 0.60 1.3556 6.3735 1.3180 199.56 8934.37
27 2009.03.25 14:58 buy 14 0.50 1.3555 1.3405 1.3965
28 2009.03.26 15:15 close 14 0.50 1.3524 1.3405 1.3965 -158.87 8775.50
29 2009.03.26 15:15 sell 15 0.50 1.3523 1.3673 1.3113
30 2009.03.26 15:15 sell 16 0.60 1.3523 6.3635 1.3113
31 2009.04.01 12:58 close 15 0.50 1.3263 1.3673 1.3113 1292.60 10068.10
32 2009.04.01 13:03 close 16 0.60 1.3262 6.3635 1.3113 1557.12 11625.22
33 2009.04.01 13:03 buy 17 0.50 1.3260 1.3110 1.3670
34 2009.04.03 14:49 close 17 0.50 1.3389 1.3110 1.3670 639.84 12265.06
35 2009.04.03 14:49 sell 18 0.50 1.3388 1.3538 1.2978
36 2009.04.03 14:49 sell 19 0.60 1.3388 6.3493 1.2978
37 2009.04.06 00:00 close 18 0.50 1.3515 1.3538 1.2978 -636.85 11628.21
38 2009.04.08 12:46 close 19 0.60 1.3254 6.3493 1.2978 797.34 12425.55
39 2009.04.08 12:46 buy 20 0.50 1.3255 1.3105 1.3665
40 2009.04.09 16:47 close 20 0.50 1.3210 1.3105 1.3665 -228.87 12196.68
41 2009.04.09 16:47 sell 21 0.50 1.3208 1.3358 1.2798
42 2009.04.09 16:47 sell 22 0.60 1.3208 6.3331 1.2798
43 2009.04.10 20:52 close 21 0.50 1.3163 1.3358 1.2798 223.15 12419.83
44 2009.04.10 21:48 close 22 0.60 1.3166 6.3331 1.2798 249.78 12669.61
45 2009.04.10 21:48 buy 23 0.50 1.3167 1.3017 1.3577
46 2009.04.14 03:35 close 23 0.50 1.3313 1.3017 1.3577 727.42 13397.03
47 2009.04.14 03:35 sell 24 0.50 1.3314 1.3464 1.2904
48 2009.04.14 03:35 sell 25 0.60 1.3314 6.3390 1.2904
49 2009.04.15 12:32 close 24 0.50 1.3287 1.3464 1.2904 133.15 13530.18
50 2009.04.15 12:40 close 25 0.60 1.3289 6.3390 1.2904 147.78 13677.96
51 2009.04.15 12:40 buy 26 0.50 1.3288 1.3138 1.3698
52 2009.04.15 13:48 close 26 0.50 1.3188 1.3138 1.3698 -500.00 13177.96
53 2009.04.15 13:48 sell 27 0.50 1.3189 1.3339 1.2779
54 2009.04.15 13:48 sell 28 0.60 1.3189 6.3295 1.2779
55 2009.04.21 11:04 close 27 0.50 1.2978 1.3339 1.2779 1043.90 14221.86
56 2009.04.22 15:26 close 28 0.60 1.2981 6.3295 1.2779 1232.46 15454.32
57 2009.04.22 15:26 buy 29 0.50 1.2980 1.2830 1.3390
58 2009.04.27 02:28 close 29 0.50 1.3178 1.2830 1.3390 983.55 16437.87
59 2009.04.27 02:28 sell 30 0.50 1.3179 1.3329 1.2769
60 2009.04.27 02:28 sell 31 0.60 1.3179 6.3298 1.2769
61 2009.04.28 15:02 close 30 0.50 1.3059 1.3329 1.2769 598.15 17036.02
62 2009.04.28 15:10 close 31 0.60 1.3062 6.3298 1.2769 699.78 17735.80
63 2009.04.28 15:10 buy 32 0.50 1.3061 1.2911 1.3471
64 2009.05.08 14:33 t/p 32 0.50 1.3471 1.2911 1.3471 2034.52 19770.32
65 2009.05.08 14:33 buy 33 0.50 1.3474 1.3324 1.3884
66 2009.05.13 12:00 close 33 0.50 1.3651 1.3324 1.3884 881.13 20651.45
67 2009.05.13 12:00 sell 34 0.50 1.3653 1.3803 1.3243
68 2009.05.13 12:00 sell 35 0.60 1.3653 6.3719 1.3243
69 2009.05.14 10:18 close 34 0.50 1.3613 1.3803 1.3243 194.45 20845.90
70 2009.05.14 11:01 close 35 0.60 1.3617 6.3719 1.3243 209.34 21055.24
71 2009.05.14 11:01 buy 36 0.50 1.3619 1.3469 1.4029
72 2009.05.15 07:41 close at stop 36 0.50 1.3630 1.3469 1.4029 53.71 21108.95
TDI TDI

Выполнен на основе индикатора Traders Dynamic Index.

WPR G-J WPR G-J

В продолжении темы мультивалютных индикаторов WPRfast

ytg_Parabolic_exp ytg_Parabolic_exp

Советник на индикаторе SAR. Работает отложенными ордерами.

JS_SISTEM JS_SISTEM

Эксперт работает на основе индекаторов МА ОsМа RVi