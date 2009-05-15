Смотри, как бесплатно скачать роботов
CCI_TRADER_2.2_Saby_Nail - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4584
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Попытка объеденить измененный советник Чеботарева В. со своими, написанными на заказ...
Но т.к. програмированием не владею - выходят ошибки 4107, 4108.
В связи с чем используется не весь потенциал, заложенный в советник...(Не все ордера срабатывают)
Может кто исправит?
Strategy Tester Report
CCI_TRADER_2.1+Мои 2 советника
EGlobal-Demo (Build 223)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.03.10 01:45 - 2009.05.15 07:41 (2009.01.01 - 2009.05.16)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|OpenT=50; Lot=0.6; Lot2=0.5; TakeProfit=410; StopLoss=150; N_MaxBar=1000; Delta=50000; t="Настройки индикаторов"; period=580; L1=100; L2=240; L3=300; L4=250; L5=270; L6=280; slippage=3;
|Баров в истории
|66238
|Смоделировано тиков
|1361890
|Качество моделирования
|24.96%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|11108.95
|Общая прибыль
|17124.71
|Общий убыток
|-6015.76
|Прибыльность
|2.85
|Матожидание выигрыша
|308.58
|Абсолютная просадка
|3272.11
|Максимальная просадка
|4100.95 (37.87%)
|Относительная просадка
|37.87% (4100.95)
|Всего сделок
|36
|Короткие позиции (% выигравших)
|22 (68.18%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|14 (64.29%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|24 (66.67%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|12 (33.33%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2050.00
|убыточная сделка
|-1320.66
|Средняя
|прибыльная сделка
|713.53
|убыточная сделка
|-501.31
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|10 (7930.99)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-3501.95)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|7930.99 (10)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3501.95 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
2
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2009.03.10 09:45
|buy
|1
|0.50
|1.2722
|1.2572
|1.3132
|2
|2009.03.12 07:43
|close
|1
|0.50
|1.2781
|1.2572
|1.3132
|289.84
|10289.84
|3
|2009.03.12 07:43
|sell
|2
|0.50
|1.2782
|1.2932
|1.2372
|4
|2009.03.12 07:43
|sell
|3
|0.60
|1.2782
|6.2869
|1.2372
|5
|2009.03.12 20:15
|close
|2
|0.50
|1.2894
|1.2932
|1.2372
|-560.00
|9729.84
|6
|2009.03.12 20:50
|close
|3
|0.60
|1.2927
|6.2869
|1.2372
|-870.00
|8859.84
|7
|2009.03.12 20:50
|buy
|4
|0.50
|1.2928
|1.2778
|1.3338
|8
|2009.03.13 08:04
|close
|4
|0.50
|1.2868
|1.2778
|1.3338
|-301.29
|8558.55
|9
|2009.03.13 08:04
|sell
|5
|0.50
|1.2867
|1.3017
|1.2457
|10
|2009.03.13 08:04
|sell
|6
|0.60
|1.2867
|6.2941
|1.2457
|11
|2009.03.13 09:22
|close
|5
|0.50
|1.2957
|1.3017
|1.2457
|-450.00
|8108.55
|12
|2009.03.18 13:27
|close
|6
|0.60
|1.3086
|6.2941
|1.2457
|-1320.66
|6787.89
|13
|2009.03.18 13:27
|buy
|7
|0.50
|1.3087
|1.2937
|1.3497
|14
|2009.03.18 20:59
|t/p
|7
|0.50
|1.3497
|1.2937
|1.3497
|2050.00
|8837.89
|15
|2009.03.18 20:59
|buy
|8
|0.50
|1.3499
|1.3349
|1.3909
|16
|2009.03.20 02:59
|close
|8
|0.50
|1.3616
|1.3349
|1.3909
|579.84
|9417.73
|17
|2009.03.20 02:59
|sell
|9
|0.50
|1.3615
|1.3765
|1.3205
|18
|2009.03.20 02:59
|sell
|10
|0.60
|1.3615
|6.3734
|1.3205
|19
|2009.03.20 08:39
|close
|9
|0.50
|1.3696
|1.3765
|1.3205
|-405.00
|9012.73
|20
|2009.03.23 00:00
|close
|10
|0.60
|1.3657
|6.3734
|1.3205
|-254.22
|8758.51
|21
|2009.03.23 00:00
|buy
|11
|0.50
|1.3655
|1.3505
|1.4065
|22
|2009.03.23 13:20
|close
|11
|0.50
|1.3589
|1.3505
|1.4065
|-330.00
|8428.51
|23
|2009.03.23 13:20
|sell
|12
|0.50
|1.3590
|1.3740
|1.3180
|24
|2009.03.23 13:20
|sell
|13
|0.60
|1.3590
|6.3735
|1.3180
|25
|2009.03.25 11:42
|close
|12
|0.50
|1.3528
|1.3740
|1.3180
|306.30
|8734.81
|26
|2009.03.25 14:58
|close
|13
|0.60
|1.3556
|6.3735
|1.3180
|199.56
|8934.37
|27
|2009.03.25 14:58
|buy
|14
|0.50
|1.3555
|1.3405
|1.3965
|28
|2009.03.26 15:15
|close
|14
|0.50
|1.3524
|1.3405
|1.3965
|-158.87
|8775.50
|29
|2009.03.26 15:15
|sell
|15
|0.50
|1.3523
|1.3673
|1.3113
|30
|2009.03.26 15:15
|sell
|16
|0.60
|1.3523
|6.3635
|1.3113
|31
|2009.04.01 12:58
|close
|15
|0.50
|1.3263
|1.3673
|1.3113
|1292.60
|10068.10
|32
|2009.04.01 13:03
|close
|16
|0.60
|1.3262
|6.3635
|1.3113
|1557.12
|11625.22
|33
|2009.04.01 13:03
|buy
|17
|0.50
|1.3260
|1.3110
|1.3670
|34
|2009.04.03 14:49
|close
|17
|0.50
|1.3389
|1.3110
|1.3670
|639.84
|12265.06
|35
|2009.04.03 14:49
|sell
|18
|0.50
|1.3388
|1.3538
|1.2978
|36
|2009.04.03 14:49
|sell
|19
|0.60
|1.3388
|6.3493
|1.2978
|37
|2009.04.06 00:00
|close
|18
|0.50
|1.3515
|1.3538
|1.2978
|-636.85
|11628.21
|38
|2009.04.08 12:46
|close
|19
|0.60
|1.3254
|6.3493
|1.2978
|797.34
|12425.55
|39
|2009.04.08 12:46
|buy
|20
|0.50
|1.3255
|1.3105
|1.3665
|40
|2009.04.09 16:47
|close
|20
|0.50
|1.3210
|1.3105
|1.3665
|-228.87
|12196.68
|41
|2009.04.09 16:47
|sell
|21
|0.50
|1.3208
|1.3358
|1.2798
|42
|2009.04.09 16:47
|sell
|22
|0.60
|1.3208
|6.3331
|1.2798
|43
|2009.04.10 20:52
|close
|21
|0.50
|1.3163
|1.3358
|1.2798
|223.15
|12419.83
|44
|2009.04.10 21:48
|close
|22
|0.60
|1.3166
|6.3331
|1.2798
|249.78
|12669.61
|45
|2009.04.10 21:48
|buy
|23
|0.50
|1.3167
|1.3017
|1.3577
|46
|2009.04.14 03:35
|close
|23
|0.50
|1.3313
|1.3017
|1.3577
|727.42
|13397.03
|47
|2009.04.14 03:35
|sell
|24
|0.50
|1.3314
|1.3464
|1.2904
|48
|2009.04.14 03:35
|sell
|25
|0.60
|1.3314
|6.3390
|1.2904
|49
|2009.04.15 12:32
|close
|24
|0.50
|1.3287
|1.3464
|1.2904
|133.15
|13530.18
|50
|2009.04.15 12:40
|close
|25
|0.60
|1.3289
|6.3390
|1.2904
|147.78
|13677.96
|51
|2009.04.15 12:40
|buy
|26
|0.50
|1.3288
|1.3138
|1.3698
|52
|2009.04.15 13:48
|close
|26
|0.50
|1.3188
|1.3138
|1.3698
|-500.00
|13177.96
|53
|2009.04.15 13:48
|sell
|27
|0.50
|1.3189
|1.3339
|1.2779
|54
|2009.04.15 13:48
|sell
|28
|0.60
|1.3189
|6.3295
|1.2779
|55
|2009.04.21 11:04
|close
|27
|0.50
|1.2978
|1.3339
|1.2779
|1043.90
|14221.86
|56
|2009.04.22 15:26
|close
|28
|0.60
|1.2981
|6.3295
|1.2779
|1232.46
|15454.32
|57
|2009.04.22 15:26
|buy
|29
|0.50
|1.2980
|1.2830
|1.3390
|58
|2009.04.27 02:28
|close
|29
|0.50
|1.3178
|1.2830
|1.3390
|983.55
|16437.87
|59
|2009.04.27 02:28
|sell
|30
|0.50
|1.3179
|1.3329
|1.2769
|60
|2009.04.27 02:28
|sell
|31
|0.60
|1.3179
|6.3298
|1.2769
|61
|2009.04.28 15:02
|close
|30
|0.50
|1.3059
|1.3329
|1.2769
|598.15
|17036.02
|62
|2009.04.28 15:10
|close
|31
|0.60
|1.3062
|6.3298
|1.2769
|699.78
|17735.80
|63
|2009.04.28 15:10
|buy
|32
|0.50
|1.3061
|1.2911
|1.3471
|64
|2009.05.08 14:33
|t/p
|32
|0.50
|1.3471
|1.2911
|1.3471
|2034.52
|19770.32
|65
|2009.05.08 14:33
|buy
|33
|0.50
|1.3474
|1.3324
|1.3884
|66
|2009.05.13 12:00
|close
|33
|0.50
|1.3651
|1.3324
|1.3884
|881.13
|20651.45
|67
|2009.05.13 12:00
|sell
|34
|0.50
|1.3653
|1.3803
|1.3243
|68
|2009.05.13 12:00
|sell
|35
|0.60
|1.3653
|6.3719
|1.3243
|69
|2009.05.14 10:18
|close
|34
|0.50
|1.3613
|1.3803
|1.3243
|194.45
|20845.90
|70
|2009.05.14 11:01
|close
|35
|0.60
|1.3617
|6.3719
|1.3243
|209.34
|21055.24
|71
|2009.05.14 11:01
|buy
|36
|0.50
|1.3619
|1.3469
|1.4029
|72
|2009.05.15 07:41
|close at stop
|36
|0.50
|1.3630
|1.3469
|1.4029
|53.71
|21108.95
