JS_SISTEM - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 3579
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт работает на основе индекаторов МА, ОsМа, RVi
Вот и я решился выложить своего эксперта сразу скажу это мой первый ещё недоработаный робот часть кода была позаимвствена с других советников
авторам за их творческие идеи БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
стратегия:
Таймфрейм 30м торгуемая пара EURUSD
индекаторы МА с пер.55, 89, 144, ОsМа пер. 13, 55, 21, RVi пер.55
сигнал к покупке
МА с пер.55 и МА с пер. 89 пересекают с низу в верх МА с пер.144
RVi с пер.55 пересекает уровень 0.05 с низу в верх
ОsМа больше 0.0
сигнал к продаже в зеркальном отражении
Используется трал по теням свечей
для улутшения эксперта обращайтесь js_sergey@list.ru
результат за 1.5г оптимизирован только 1параметр Razk MA- 28 для EURUSD и для GBRUSD -39
ещё забыл стоплосс полуавтоматический минимум 80п макс 170п от этого и ММ считает немного неправильно говорил ещё недоделан
