Эксперт работает на основе индекаторов МА, ОsМа, RVi

Вот и я решился выложить своего эксперта сразу скажу это мой первый ещё недоработаный робот часть кода была позаимвствена с других советников

авторам за их творческие идеи БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

стратегия:

Таймфрейм 30м торгуемая пара EURUSD

индекаторы МА с пер.55, 89, 144, ОsМа пер. 13, 55, 21, RVi пер.55

сигнал к покупке

МА с пер.55 и МА с пер. 89 пересекают с низу в верх МА с пер.144

RVi с пер.55 пересекает уровень 0.05 с низу в верх

ОsМа больше 0.0

сигнал к продаже в зеркальном отражении

Используется трал по теням свечей

для улутшения эксперта обращайтесь js_sergey@list.ru

результат за 1.5г оптимизирован только 1параметр Razk MA- 28 для EURUSD и для GBRUSD -39

ещё забыл стоплосс полуавтоматический минимум 80п макс 170п от этого и ММ считает немного неправильно говорил ещё недоделан