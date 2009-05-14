Смотри, как бесплатно скачать роботов
TDI - эксперт для MetaTrader 4
- 4900
Простой советник. Работает на 1D.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|День (D1) 1989.08.28 00:00 - 2009.05.13 23:59
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|Lots=0.1; RSI_Period=14; RSI_Price=3; Volatility_Band=34; RSI_Price_Line=3; RSI_Price_Type=0; Trade_Signal_Line=7; Trade_Signal_Type=2; slippage=3; magic=123456;
|Баров в истории
|5622
|Смоделировано тиков
|11135
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|10589.04
|Общая прибыль
|42495.88
|Общий убыток
|-31906.84
|Прибыльность
|1.33
|Матожидание выигрыша
|30.87
|Абсолютная просадка
|346.36
|Максимальная просадка
|3065.72 (34.96%)
|Относительная просадка
|52.30% (1040.44)
|Всего сделок
|343
|Короткие позиции (% выигравших)
|172 (42.44%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|171 (49.71%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|158 (46.06%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|185 (53.94%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|1236.76
|убыточная сделка
|-1636.82
|Средняя
|прибыльная сделка
|268.96
|убыточная сделка
|-172.47
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|6 (756.64)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|7 (-1893.66)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3473.18 (3)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1893.66 (7)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|День (D1) 1978.05.23 00:00 - 2009.05.13 23:59
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|Lots=0.1; RSI_Period=35; RSI_Price=0; Volatility_Band=34; RSI_Price_Line=1; RSI_Price_Type=0; Trade_Signal_Line=7; Trade_Signal_Type=1; slippage=3; magic=123456;
|Баров в истории
|8540
|Смоделировано тиков
|16780
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|27113.97
|Общая прибыль
|92145.05
|Общий убыток
|-65031.08
|Прибыльность
|1.42
|Матожидание выигрыша
|40.47
|Абсолютная просадка
|957.70
|Максимальная просадка
|4067.99 (19.85%)
|Относительная просадка
|95.77% (957.70)
|Всего сделок
|670
|Короткие позиции (% выигравших)
|337 (51.04%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|333 (52.85%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|348 (51.94%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|322 (48.06%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2855.70
|убыточная сделка
|-1657.70
|Средняя
|прибыльная сделка
|264.78
|убыточная сделка
|-201.96
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|8 (2759.04)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|6 (-618.09)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|2954.20 (2)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1657.70 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
2
Автор индикатора Dean Malone
