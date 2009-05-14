CodeBaseРазделы
TDI - эксперт для MetaTrader 4

Просмотров:
4900
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Простой советник. Работает на 1D.


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
ПериодДень (D1) 1989.08.28 00:00 - 2009.05.13 23:59
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыLots=0.1; RSI_Period=14; RSI_Price=3; Volatility_Band=34; RSI_Price_Line=3; RSI_Price_Type=0; Trade_Signal_Line=7; Trade_Signal_Type=2; slippage=3; magic=123456;

Баров в истории5622Смоделировано тиков11135Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль10589.04Общая прибыль42495.88Общий убыток-31906.84
Прибыльность1.33Матожидание выигрыша30.87

Абсолютная просадка346.36Максимальная просадка3065.72 (34.96%)Относительная просадка52.30% (1040.44)

Всего сделок343Короткие позиции (% выигравших)172 (42.44%)Длинные позиции (% выигравших)171 (49.71%)

Прибыльные сделки (% от всех)158 (46.06%)Убыточные сделки (% от всех)185 (53.94%)
Самая большаяприбыльная сделка1236.76убыточная сделка-1636.82
Средняяприбыльная сделка268.96убыточная сделка-172.47
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (756.64)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-1893.66)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)3473.18 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)-1893.66 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2


СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
ПериодДень (D1) 1978.05.23 00:00 - 2009.05.13 23:59
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыLots=0.1; RSI_Period=35; RSI_Price=0; Volatility_Band=34; RSI_Price_Line=1; RSI_Price_Type=0; Trade_Signal_Line=7; Trade_Signal_Type=1; slippage=3; magic=123456;

Баров в истории8540Смоделировано тиков16780Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль27113.97Общая прибыль92145.05Общий убыток-65031.08
Прибыльность1.42Матожидание выигрыша40.47

Абсолютная просадка957.70Максимальная просадка4067.99 (19.85%)Относительная просадка95.77% (957.70)

Всего сделок670Короткие позиции (% выигравших)337 (51.04%)Длинные позиции (% выигравших)333 (52.85%)

Прибыльные сделки (% от всех)348 (51.94%)Убыточные сделки (% от всех)322 (48.06%)
Самая большаяприбыльная сделка2855.70убыточная сделка-1657.70
Средняяприбыльная сделка264.78убыточная сделка-201.96
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (2759.04)непрерывных проигрышей (убыток)6 (-618.09)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)2954.20 (2)непрерывный убыток (число проигрышей)-1657.70 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш

2

Автор индикатора Dean Malone


