CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

S-RoC - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
18495
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Фред Шуцман (Fred G Schutzman) - идея, DragoTrade - программирование.

Данный индикатор описан в книге Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Сначала вычисляется экспоненциальная скользящая средняя цен закрытия (EMA), затем определяется скорость её изменения (RoC).

Входные параметры:

MA_Period - период EMA, по умолчанию 13;

ROC_Period - скорость изменения, по умолчанию 21.

Хотя автор рекомендовал использовать параметры 13/21 (для средне и долгосрочной торговли на фондовом рынке), всё же желательно провести оптимизацию перед приминением на короткосрочных периодах.

Простой (несглаженный) ROC:

Если вы хотите использовать данный индикатор как простой (несглаженный) RoC, просто установите MA_Period равной 1.

Скриншот графика с индикатором:

Торговая стратегия:

  • Если индикатор, находясь ниже нулевой линии, разворачивается вверх от впадины - покупайте.
  • Если индикатор, находясь выше нулевой линии, разворачивается вниз от пика - продавайте.
  • Расхождение (дивергенция) между значениями осциллятора и ценой даёт особо значимый сигнал, играйте по направлению индикатора.
CCI Average v1 CCI Average v1

Стандартный CCI + сглаженный вариант скользящей средней

AIS4 Trade Machine AIS4 Trade Machine

Автоматизированная система для ручной торговли

informindicatorML8 informindicatorML8

Растояния к ТП и СЛ на графике цены.

Индикатор ytg_ Information. Индикатор ytg_ Information.

Информационный индикатор.