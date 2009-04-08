Ставь лайки и следи за новостями
Фред Шуцман (Fred G Schutzman) - идея, DragoTrade - программирование.
Данный индикатор описан в книге Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Сначала вычисляется экспоненциальная скользящая средняя цен закрытия (EMA), затем определяется скорость её изменения (RoC).
Входные параметры:
MA_Period - период EMA, по умолчанию 13;
ROC_Period - скорость изменения, по умолчанию 21.
Хотя автор рекомендовал использовать параметры 13/21 (для средне и долгосрочной торговли на фондовом рынке), всё же желательно провести оптимизацию перед приминением на короткосрочных периодах.
Простой (несглаженный) ROC:
Если вы хотите использовать данный индикатор как простой (несглаженный) RoC, просто установите MA_Period равной 1.
Скриншот графика с индикатором:
Торговая стратегия:
- Если индикатор, находясь ниже нулевой линии, разворачивается вверх от впадины - покупайте.
- Если индикатор, находясь выше нулевой линии, разворачивается вниз от пика - продавайте.
- Расхождение (дивергенция) между значениями осциллятора и ценой даёт особо значимый сигнал, играйте по направлению индикатора.
