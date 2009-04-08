Автор:

Фред Шуцман (Fred G Schutzman) - идея, DragoTrade - программирование.

Данный индикатор описан в книге Александра Элдера "Как играть и выигрывать на бирже". Сначала вычисляется экспоненциальная скользящая средняя цен закрытия (EMA), затем определяется скорость её изменения (RoC).



Входные параметры:

MA_Period - период EMA, по умолчанию 13;

ROC_Period - скорость изменения, по умолчанию 21.

Хотя автор рекомендовал использовать параметры 13/21 (для средне и долгосрочной торговли на фондовом рынке), всё же желательно провести оптимизацию перед приминением на короткосрочных периодах.

Простой (несглаженный) ROC:



Если вы хотите использовать данный индикатор как простой (несглаженный) RoC, просто установите MA_Period равной 1.



Скриншот графика с индикатором:

Торговая стратегия: