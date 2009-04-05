Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор ценовых экстримов - индикатор для MetaTrader 4
- 6808
Индикатор ценовых экстримов можно использовать для определения тренда, состояния перекупленности/перепроданности а также уровней stop loss и take profit.
Расчет:
PR_HIGH = Highest[60] - Open[60]
PR_LOW = Lowest[60] - Open[60]
PR_CLOSE = Close[60] - Open[60]
Сигналы:
1.Позитивная/Негативная дивергенция
2.Состояния перекупленности/перепроданности
