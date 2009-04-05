CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор ценовых экстримов - индикатор для MetaTrader 4

Grigori Minassian
Просмотров:
6808
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ценовых экстримов можно использовать для определения тренда, состояния перекупленности/перепроданности а также уровней stop loss и take profit.

Расчет:

PR_HIGH = Highest[60] - Open[60]

PR_LOW = Lowest[60] - Open[60]

PR_CLOSE = Close[60] - Open[60]

Сигналы:

1.Позитивная/Негативная дивергенция

2.Состояния перекупленности/перепроданности

Trend_way_Pending Trend_way_Pending

Стратегия игры - в том, что мы, выставив ордер, не угадали тренд. Советник выставляет отложенный ордер в другом направлении.

Индикатор Polarized_Fractal_Efficiency. Индикатор Polarized_Fractal_Efficiency.

Индикатор Polarized_Fractal_Efficiency.

MACD+OsMA+BB MACD+OsMA+BB

Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это следующий за тенденцией динамический индикатор.

AIS4 Trade Machine AIS4 Trade Machine

Автоматизированная система для ручной торговли