MACD+OsMA+BB - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 9532
- 9532
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор ценовых экстримов
Индикатор ценовых экстримов можно использовать для определения тренда, состояния перекупленности/перепроданности а также уровней stop loss и take profit.Trend_way_Pending
Стратегия игры - в том, что мы, выставив ордер, не угадали тренд. Советник выставляет отложенный ордер в другом направлении.
AIS4 Trade Machine
Автоматизированная система для ручной торговлиCCI Average v1
Стандартный CCI + сглаженный вариант скользящей средней