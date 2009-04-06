CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD+OsMA+BB - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
9532
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ценовых экстримов Индикатор ценовых экстримов

Индикатор ценовых экстримов можно использовать для определения тренда, состояния перекупленности/перепроданности а также уровней stop loss и take profit.

Trend_way_Pending Trend_way_Pending

Стратегия игры - в том, что мы, выставив ордер, не угадали тренд. Советник выставляет отложенный ордер в другом направлении.

AIS4 Trade Machine AIS4 Trade Machine

Автоматизированная система для ручной торговли

CCI Average v1 CCI Average v1

Стандартный CCI + сглаженный вариант скользящей средней