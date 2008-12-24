CodeBaseРазделы
Индикаторы

Tabela sygnałów (PL) - индикатор для MetaTrader 4

Piotr | Russian English
Просмотров:
7814
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Plik supertrend.tpl (najpierw rozpakować ZIPA) trzeba wgrać do katalogu C:\Program files\Forex Broker\templates\

Pozostałe pliki *.mq4 trzeba wgrać do katalogu C:\Program files\Forex Broker\experts\indicators\

Po wgraniu wygląda to mniej więcej tak jak w załączonym pliku TEMPLATE_FOREX_PL.jpg

TEMPLATE FOREX

Wszystko powinno grać OK

