Tabela sygnałów (PL) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7814
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Plik supertrend.tpl (najpierw rozpakować ZIPA) trzeba wgrać do katalogu C:\Program files\Forex Broker\templates\
Pozostałe pliki *.mq4 trzeba wgrać do katalogu C:\Program files\Forex Broker\experts\indicators\
Po wgraniu wygląda to mniej więcej tak jak w załączonym pliku TEMPLATE_FOREX_PL.jpg
Wszystko powinno grać OK
Индикатор 2-х МА разных валютных пар в одном окне.
Индикатор 2-х МА валютных пар EURUSD и GBPUSD в одном окне.MTrendLine alert
Этот простенький индикатор состоит из четырех трендовых линий, которые показывают цифрами, расстояние от трендовой линии до цены, и сигналят при подходе цены на выставленное количество пунктов.
Индикатор Sidus v.2
Индикатор ставит стрелки при пересечении ма и пересечении rsi уровня 50.Universal Expert Advisor scheme
Универсальная схема советника для простого внедрения множетсва стратегий в один советник.