На Alligator'е vol.1.1 - эксперт для MetaTrader 4
- 21843
-
В общем идея проста. Как только линии группируются определенным образом, подается сигнал. Подтверждаем фракталом, а дальше как обычно.
Все функции можно отключить. То есть выключить вход, выход по индикаторам, трелинг, оставить только мартингейл и можно бездумно "косить бабло" до прихода дяди Коли:))
При оптимизации с включенным входом на Аллигаторе и Фрактале, трейлингом и выключенными мартингелом, входом на индикаторе дает неплохую прибыль при просадках 3-9% от начального депо.
При желании можно увеличивать риски, ограничивать максимальные ставки и т.д.
Сами поэкспериментируйте - понравится.
А к разработчикам маленькая просьба: не судите строго, а при желании доработайте его, чтобы работал получше. Если можете вставьте самооптимизацию. Я пытался сделать ее виде скрипта. Он у меня 3 (из 9 нужных) параметров оптимизировал полтора часа.
Оптимизировал с сентября до сей день. Для проверки прогнал за весь год.
|Символ
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Период
|1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.12.17 23:00 (2008.01.01 - 2008.12.18)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|MaxLot=0.5; koeff=1.3; risk=0.05; shirina1=0.001; shirina2=0.0003; Ruchnik=false; Vhod_Alligator=true; Vhod_Fractals=true; Vyhod_Alligator=false; OnlyOneOrder=true; EnableMartingail=false; Trailing=true; TP=0; SL=170; TrailingStop=65; profit=0; blue=-8; red=-1; green=3; Fractal_bars=9; visota_fractal=60; spred=10; Koleno=5; Zaderzhka=2000;
|Баров в истории
|6965
|Смоделировано тиков
|2826122
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|9
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|1473.15
|Общая прибыль
|4784.66
|Общий убыток
|-3311.52
|Прибыльность
|1.44
|Матожидание выигрыша
|13.15
|Абсолютная просадка
|80.76
|Максимальная просадка
|654.80 (21.31%)
|Относительная просадка
|21.31% (654.80)
|Всего сделок
|112
|Короткие позиции (% выигравших)
|42 (85.71%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|70 (72.86%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|87 (77.68%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|25 (22.32%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|356.10
|убыточная сделка
|-205.67
|Средняя
|прибыльная сделка
|55.00
|убыточная сделка
|-132.46
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|10 (149.62)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-394.37)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|784.21 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-394.37 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|1
Не лучший вариант. Но все таки работает.
