Советники

На Alligator'е vol.1.1 - эксперт для MetaTrader 4

Виталий | Russian English
В общем идея проста. Как только линии группируются определенным образом, подается сигнал. Подтверждаем фракталом, а дальше как обычно.

Все функции можно отключить. То есть выключить вход, выход по индикаторам, трелинг, оставить только мартингейл и можно бездумно "косить бабло" до прихода дяди Коли:))

При оптимизации с включенным входом на Аллигаторе и Фрактале, трейлингом и выключенными мартингелом, входом на индикаторе дает неплохую прибыль при просадках 3-9% от начального депо.

При желании можно увеличивать риски, ограничивать максимальные ставки и т.д.

Сами поэкспериментируйте - понравится.

А к разработчикам маленькая просьба: не судите строго, а при желании доработайте его, чтобы работал получше. Если можете вставьте самооптимизацию. Я пытался сделать ее виде скрипта. Он у меня 3 (из 9 нужных) параметров оптимизировал полтора часа.

Оптимизировал с сентября до сей день. Для проверки прогнал за весь год.

Strategy Tester Report
на Alligator'е vol.1.1
EGlobal-Real (Build 220)

Символ USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период 1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.12.17 23:00 (2008.01.01 - 2008.12.18)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MaxLot=0.5; koeff=1.3; risk=0.05; shirina1=0.001; shirina2=0.0003; Ruchnik=false; Vhod_Alligator=true; Vhod_Fractals=true; Vyhod_Alligator=false; OnlyOneOrder=true; EnableMartingail=false; Trailing=true; TP=0; SL=170; TrailingStop=65; profit=0; blue=-8; red=-1; green=3; Fractal_bars=9; visota_fractal=60; spred=10; Koleno=5; Zaderzhka=2000;
Баров в истории 6965 Смоделировано тиков 2826122 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 9
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1473.15 Общая прибыль 4784.66 Общий убыток -3311.52
Прибыльность 1.44 Матожидание выигрыша 13.15
Абсолютная просадка 80.76 Максимальная просадка 654.80 (21.31%) Относительная просадка 21.31% (654.80)
Всего сделок 112 Короткие позиции (% выигравших) 42 (85.71%) Длинные позиции (% выигравших) 70 (72.86%)
Прибыльные сделки (% от всех) 87 (77.68%) Убыточные сделки (% от всех) 25 (22.32%)
Самая большая прибыльная сделка 356.10 убыточная сделка -205.67
Средняя прибыльная сделка 55.00 убыточная сделка -132.46
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (149.62) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-394.37)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 784.21 (9) непрерывный убыток (число проигрышей) -394.37 (2)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1

Не лучший вариант. Но все таки работает.

